Освобождено более 1000 квадратных километров
Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он отметил, что 5 из этих населенных пунктов были освобождены сегодня – 12 октября.
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Таким образом, наши защитники отвоевали у россиян уже 1 170 квадратных километров украинской земли. Благодаря этому они фактически выровняли линию фронта, где раньше оккупантов фактически взяли в котел.
"Если рассмотреть по реке Ингулец от Высокополья до Давыдова Брода и по берегу реки Днепр, мы захватили оккупанта в большое кольцо", – объяснил Хлань.
Освобожденными сегодня 5 населенными пунктами мы фактически подчеркнули – этот котел закрыт и зачищен абсолютно полностью от врага,
– подытожил он.
Сергей Хлань рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео
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- Одним из освобожденных 12 октября населенных пунктов в Херсонской области стал поселок Красное. Его с боями деоккупировали штурмовики отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады – Закарпатский легион.
- Вместе с Красным ВСУ взяли под свой контроль еще Нововасильевку, Новогригорьевку, Новую Каменку и Трифоновку Бериславского района.
- Видя темпы украинских военных, россияне нередко решают сбежать от них. Бывают случаи, когда они бросают все, что имели, даже российскую технику. Так, наши военные обнаружили в Херсонской области целый брошенный танковый батальон Т-62.
- Те, кому не удается сбежать, все больше хотят сдаваться в плен украинцам. Наша сторона коммуницирует с ними через проект под названием "Хочу жить". Однако, как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сделать это не так просто, ведь спецслужбы Кремля сейчас усиленно следят за своими военными. Оккупанты боятся, что в случае сдачи в плен, их расстреляют или посадят в тюрьму свои же.
- ВСУ не дают расслабиться захватчикам и в пока оккупированных населенных пунктах. К примеру, утром 11 октября очередную поставку "хлопка" получили россияне в Херсоне.