Освобождено более 1000 квадратных километров

Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он отметил, что 5 из этих населенных пунктов были освобождены сегодня – 12 октября.

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Таким образом, наши защитники отвоевали у россиян уже 1 170 квадратных километров украинской земли. Благодаря этому они фактически выровняли линию фронта, где раньше оккупантов фактически взяли в котел.

"Если рассмотреть по реке Ингулец от Высокополья до Давыдова Брода и по берегу реки Днепр, мы захватили оккупанта в большое кольцо", – объяснил Хлань.

Освобожденными сегодня 5 населенными пунктами мы фактически подчеркнули – этот котел закрыт и зачищен абсолютно полностью от врага,

– подытожил он.

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