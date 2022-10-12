Наши воины уже освободили немало населенных пунктов в Херсонской области. После их деоккупации видно, что оккупанты в прямом смысле убегали, бросая все, в частности, и технику. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

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Назаров опубликовал видео, на котором зафиксировали целый танковый батальон Т-62. Его российские захватчики спешно бросили в Херсонской области.

Оккупанты бросили целый танковый батальон Т-62 в Херсонской области: смотрите видео

Актуальные потери россиян

Вооруженные Силы Украины не прекращают доносить до врага истину о том, что они на нашей земле непрошеные гости. К сожалению, не до всех доходит, поэтому многие из них возвращаются домой в черных пакетах. Так, с начала полномасштабной войны погибли уже 63 110 российских захватчиков, только за минувшие сутки – 240 . Немалые потери врага и в военной технике:

танков – 2504 (+9) единиц;

боевых бронированных машин – 5162 (+13) единиц;

артиллерийских систем – 1496 (+10) единиц;

РСЗО – 353 единицы;

средств ПВО – 181 единица;

самолетов – 268 (+1) единиц;

вертолетов – 235 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17) единиц;

крылатых ракет – 295 (+46) единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3916 (+8) единиц;

специальной техники – 136 единиц.

В то же время в Генштабе сообщают, что больше потерь за прошедшие сутки российский враг понес на Авдеевском и Краматорском направлениях.

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