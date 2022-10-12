Наші воїни вже звільнили чимало населених пунктів на Херсонщині. Після їх деокупації видно, що окупанти в прямому сенсі втікали, покидаючи все, зокрема, й техніку. Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

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Так, Назаров опублікував відео, на якому зафіксували цілий танковий батальйон Т-62. Його російські загарбники поспіхом покинули на Херсонщині.

Окупанти на Херсонщині кинули цілий танковий батальйон Т-62: дивіться відео

Актуальні втрати росіян

Збройні Сили України не припиняють доносити до російського ворога істину про те, що вони на нашій землі непрохані гості. На жаль, не до всіх доходить, тому чимало з них повертаються додому у чорних пакетах. Так, від початку повномасштабної війни загинули вже 63 110 російських загарбників, лише за минулу добу – 240 окупантів. Чималі втрати ворога і у військовій техніці:

танків – 2504 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин – 5162 (+13) одиниць;

артилерійських систем – 1496 (+10) одиниць;

РСЗВ – 353 одиниці;

засобів ППО – 181 одиниця;

літаків – 268 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 235 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1114 (+17) одиниць;

крилатих ракет – 295 (+46) одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3916 (+8) одиниць;

спеціальної техніки – 136 одиниць.

Водночас у Генштабі повідомляють, що найбільше втрат упродовж минулої доби російський ворог зазнав на Авдіївському та Краматорському напрямках.

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