Упродовж минулої доби ворог зазнав чималих втрат. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, вдалося ліквідувати ще 240 російських загарбників. Зауважимо, що відповідні цифри приблизні, адже достеменно підрахувати втрати ворога у зоні ведення активних бойових дій неможливо.
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Втрати ворога у техніці
- танків – 2504 (+9) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5162 (+13) одиниць;
- артилерійських систем – 1496 (+10) одиниць;
- РСЗВ – 353 одиниці;
- засобів ППО – 181 одиниця;
- літаків – 268 (+1) одиниць;
- гелікоптерів – 235 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1114 (+17) одиниць;
- крилатих ракет – 295 (+46) одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3916 (+8) одиниць;
- спеціальної техніки – 136 одиниць.
Актуальна статистика втрат ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Зауважимо, що найбільше втрат упродовж минулої доби ворог зазнав на Авдіївському та Краматорському напрямках.