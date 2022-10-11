Російські військові не можуть оклигати від успішного контрнаступу ЗСУ. Тож масований ракетний обстріл, який маскують помстою за Кримський міст, – черговий терористичний акт з боку Росії.

Читайте також ЗСУ вдарили по ворожих ППО і мінуснули понад 170 окупантів: втрати росіян на Півдні

Ворог не може зупинити контрнаступ

Як зазначають у Генштабі, успішний контрнаступ ЗСУ окупанти зупинити не в змозі. Й оскільки наші військові просуваються на Херсонському та Харківському напрямках, то загарбники намагаються залякати цивільних. Саме з цією метою росіяни завдають ракетних ударів, а також використовують БпЛА, щоб бити по критичній інфраструктурі та самих містах.

У Генштабі зазначили, що упродовж минулої доби ворог завдав понад 61 ракетний і 32 авіаудари. Крім того, зафіксовано близько 92 обстрілів з РСЗВ. Відомо, що 73 повітряні цілі вдалося збити силам ППО, серед них – 46 крилатих ракет і 27 БпЛА.

У відомстві наголосили, що ризик ракетних ударів зберігається. Ворог може у будь-який момент атакувати критичну інфраструктуру та цивільних. Тож ні в якому разі не ігноруйте сирени.

Обстріли по лінії фронту не вщухають

Російські загарбники продовжують атакувати як позиції наших військових, так і мирне населення по всій лінії фронту. Далі розповімо про ситуацію по напрямках.

Сіверський напрямок. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії били по районах Янжулівки, Тимоновичів, Михальчиної Слободи Чернігівської області та Білопілля і Миропілля Сумської області;

З мінометів, ствольної та реактивної артилерії били по районах Янжулівки, Тимоновичів, Михальчиної Слободи Чернігівської області та Білопілля і Миропілля Сумської області; Слобожанський напрямок. Там з артилерії та танків відкривали вогонь по районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна, Стельмахівка, Борщова, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Вільхуватка та Чугунівка.

Там з артилерії та танків відкривали вогонь по районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна, Стельмахівка, Борщова, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Вільхуватка та Чугунівка. Краматорський напрямок. З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії били по районах Білогорівки, Греківки, Новоєгорівки, Райгородка, Першотравневого, Новолюбівки, Макіївки, Нового, Зарічного, Тернів, Серебрянки, а також Григорівки.

З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії били по районах Білогорівки, Греківки, Новоєгорівки, Райгородка, Першотравневого, Новолюбівки, Макіївки, Нового, Зарічного, Тернів, Серебрянки, а також Григорівки. Бахмутський напрямок. Окупанти відкривали вогонь по районах Сіверського, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Курдюмівки, Нью-Йорка, Красної Гори, Яковлівки, Зеленопілля, Одрадівки, а також населеного пункту Часів Яр.

Окупанти відкривали вогонь по районах Сіверського, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Курдюмівки, Нью-Йорка, Красної Гори, Яковлівки, Зеленопілля, Одрадівки, а також населеного пункту Часів Яр. Авдіївський, Новопавлівський, Запорізький напрямки. Обстріли зафіксовані по районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське, Залізничне, Білогір'я, Времівка, Зелене Поле, Новосілка, Щербаки, Новопіль, Новомиколаївка, Гуляйпільське, Дорожнянка, Темирівка та Червоне.

Обстріли зафіксовані по районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське, Залізничне, Білогір'я, Времівка, Зелене Поле, Новосілка, Щербаки, Новопіль, Новомиколаївка, Гуляйпільське, Дорожнянка, Темирівка та Червоне. Південнобузький напрямок. Під ворожий обстріл потрапили райони Вищетарасівки, Новокиївки, Правдиного, Мирного, Тернових Подів, Любомирівки, Широкого, Киселівки, Червоної Долини, Благодатівки, Давидового Броду, а також нової Кам'янки.

А ще за минулу добу нашим військовим вдалося відбити атаки російських загарбників. Безрезультатні спроби ворога просунутися зафіксували поблизу Бахмута, Бахмутського, Майорського, Соледара, а також Первомайського.

Крім того, загарбники продовжують зазнавати втрат. Уже підтверджена інформація, що 9 жовтня у районі Білозерки, що на Херсонщині, ЗСУ знищили близько 15 одиниць техніки окупантів. Крім того, 10 жовтня у районі Берислава вдалося уразити ангар з військовою технікою загарбників. Що стосується втрат, то вони уточнюються.

Варте уваги – Арестович припустив, чи можливий напад з Білорусі: дивіться відео