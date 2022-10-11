Російські військові не можуть оклигати від успішного контрнаступу ЗСУ. Тож масований ракетний обстріл, який маскують помстою за Кримський міст, – черговий терористичний акт з боку Росії.
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Ворог не може зупинити контрнаступ
Як зазначають у Генштабі, успішний контрнаступ ЗСУ окупанти зупинити не в змозі. Й оскільки наші військові просуваються на Херсонському та Харківському напрямках, то загарбники намагаються залякати цивільних. Саме з цією метою росіяни завдають ракетних ударів, а також використовують БпЛА, щоб бити по критичній інфраструктурі та самих містах.
У Генштабі зазначили, що упродовж минулої доби ворог завдав понад 61 ракетний і 32 авіаудари. Крім того, зафіксовано близько 92 обстрілів з РСЗВ. Відомо, що 73 повітряні цілі вдалося збити силам ППО, серед них – 46 крилатих ракет і 27 БпЛА.
У відомстві наголосили, що ризик ракетних ударів зберігається. Ворог може у будь-який момент атакувати критичну інфраструктуру та цивільних. Тож ні в якому разі не ігноруйте сирени.
Обстріли по лінії фронту не вщухають
Російські загарбники продовжують атакувати як позиції наших військових, так і мирне населення по всій лінії фронту. Далі розповімо про ситуацію по напрямках.
- Сіверський напрямок. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії били по районах Янжулівки, Тимоновичів, Михальчиної Слободи Чернігівської області та Білопілля і Миропілля Сумської області;
- Слобожанський напрямок. Там з артилерії та танків відкривали вогонь по районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна, Стельмахівка, Борщова, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Вільхуватка та Чугунівка.
- Краматорський напрямок. З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії били по районах Білогорівки, Греківки, Новоєгорівки, Райгородка, Першотравневого, Новолюбівки, Макіївки, Нового, Зарічного, Тернів, Серебрянки, а також Григорівки.
- Бахмутський напрямок. Окупанти відкривали вогонь по районах Сіверського, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Курдюмівки, Нью-Йорка, Красної Гори, Яковлівки, Зеленопілля, Одрадівки, а також населеного пункту Часів Яр.
- Авдіївський, Новопавлівський, Запорізький напрямки. Обстріли зафіксовані по районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське, Залізничне, Білогір'я, Времівка, Зелене Поле, Новосілка, Щербаки, Новопіль, Новомиколаївка, Гуляйпільське, Дорожнянка, Темирівка та Червоне.
- Південнобузький напрямок. Під ворожий обстріл потрапили райони Вищетарасівки, Новокиївки, Правдиного, Мирного, Тернових Подів, Любомирівки, Широкого, Киселівки, Червоної Долини, Благодатівки, Давидового Броду, а також нової Кам'янки.
А ще за минулу добу нашим військовим вдалося відбити атаки російських загарбників. Безрезультатні спроби ворога просунутися зафіксували поблизу Бахмута, Бахмутського, Майорського, Соледара, а також Первомайського.
Крім того, загарбники продовжують зазнавати втрат. Уже підтверджена інформація, що 9 жовтня у районі Білозерки, що на Херсонщині, ЗСУ знищили близько 15 одиниць техніки окупантів. Крім того, 10 жовтня у районі Берислава вдалося уразити ангар з військовою технікою загарбників. Що стосується втрат, то вони уточнюються.
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