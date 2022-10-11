Российские военные не могут прийти в себя от успешного контрнаступления ВСУ. Поэтому массированный ракетный обстрел, который маскируют местью за Крымский мост – очередной террористический акт со стороны России.

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Враг не может остановить контрнаступление

Как отмечают в Генштабе, успешное контрнаступление ВСУ оккупанты остановить не в состоянии. И поскольку наши военные продвигаются на Херсонском и Харьковском направлениям, то захватчики пытаются запугать гражданских. Именно с этой целью россияне наносят ракетные удары, а также используют БпЛА, чтобы бить по критической инфраструктуре и самим городам.

В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки враг нанес более 61 ракетного и 32 авиаудара. Кроме того, зафиксировано около 92 обстрелов из РСЗО. Известно, что 73 воздушных цели удалось сбить силам ПВО, в том числе 46 крылатых ракет и 27 БпЛА.

В ведомстве подчеркнули, что риск ракетных ударов сохраняется. Враг может в любой момент атаковать критическую инфраструктуру и гражданских. Так что ни в коем случае не игнорируйте сирены.

Обстрелы по линии фронта не утихают

Российские захватчики продолжают атаковать как позиции наших военных, так и мирное население по всей линии фронта. Далее расскажем о ситуации на направлениях.

Северское направление. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии били по районам Янжуловки, Тимоновичей, Михалькиной Слободы Черниговской области и Белополье и Мирополье Сумской области;

Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии били по районам Янжуловки, Тимоновичей, Михалькиной Слободы Черниговской области и Белополье и Мирополье Сумской области; Слобожанское направление. Там из артиллерии и танков открывали огонь по районам населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная, Стельмаховка, Борщевая, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка.

Там из артиллерии и танков открывали огонь по районам населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная, Стельмаховка, Борщевая, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка. Краматорское направление. Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии били по районам Белогоровки, Грековки, Новоегоровки, Райгородка, Первомайского, Новолюбовки, Макеевки, Нового, Заречного, Тернов, Серебрянки, а также Григоровки.

Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии били по районам Белогоровки, Грековки, Новоегоровки, Райгородка, Первомайского, Новолюбовки, Макеевки, Нового, Заречного, Тернов, Серебрянки, а также Григоровки. Бахмутское направление. Оккупанты открывали огонь по районам Северского, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Курдюмовки, Нью-Йорка, Красной Горы, Яковлевки, Зеленополья, Одрадовки, а также населенного пункта Часов Яр.

Оккупанты открывали огонь по районам Северского, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Курдюмовки, Нью-Йорка, Красной Горы, Яковлевки, Зеленополья, Одрадовки, а также населенного пункта Часов Яр. Авдеевское, Новопавловское, Запорожское направления. Обстрелы зафиксированы по районам населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское, Железнодорожное, Белогорье, Времовка, Зеленое Поле, Новоселка, Щербаки, Новополь, Новониколаевка, Гуляйпольское, Дорожнянка, Темировка и Червоное.

Обстрелы зафиксированы по районам населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское, Железнодорожное, Белогорье, Времовка, Зеленое Поле, Новоселка, Щербаки, Новополь, Новониколаевка, Гуляйпольское, Дорожнянка, Темировка и Червоное. Южнобужское направление. Под вражеский обстрел попали районы Вышетарасовки, Новокиевки, Правдиного, Мирного, Терновых Подов, Любомировки, Широкого, Киселевки, Красной Долины, Благодатовки, Давыдового Брода, а также новой Каменки.

А еще за минувшие сутки нашим военным удалось отразить атаки российских захватчиков. Безрезультатные попытки врага продвинуться зафиксировали вблизи Бахмута, Бахмутского, Майорского, Соледара, а также Первомайского.

Кроме того, захватчики продолжают нести потери. Уже подтверждена информация, что 9 октября в районе Белозерки Херсонской области ВСУ уничтожили около 15 единиц техники оккупантов. Кроме того, 10 октября в районе Берислава удалось поразить ангар с военной техникой захватчиков. Что касается потерь, то они уточняются.

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