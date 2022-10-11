За прошедшие сутки враг понес немалые потери. Согласно данным Генштаба ВСУ, удалось ликвидировать еще 240 российских захватчиков. Jnметим, что соответствующие цифры приблизительные, ведь точно подсчитать потери врага в зоне ведения активных боевых действий невозможно.

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Потери врага в технике

  • танков – 2504 (+9) единиц;
  • боевых бронированных машин – 5162 (+13) единиц;
  • артиллерийских систем – 1496 (+10) единиц;
  • РСЗО – 353 единицы;
  • средств ПВО – 181 единица;
  • самолетов – 268 (+1) единиц;
  • вертолетов – 235 единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17) единиц;
  • крылатых ракет – 295 (+46) единиц;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3916 (+8) единиц;
  • специальной техники – 136 единиц.