За прошедшие сутки враг понес немалые потери. Согласно данным Генштаба ВСУ, удалось ликвидировать еще 240 российских захватчиков. Jnметим, что соответствующие цифры приблизительные, ведь точно подсчитать потери врага в зоне ведения активных боевых действий невозможно.
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Потери врага в технике
- танков – 2504 (+9) единиц;
- боевых бронированных машин – 5162 (+13) единиц;
- артиллерийских систем – 1496 (+10) единиц;
- РСЗО – 353 единицы;
- средств ПВО – 181 единица;
- самолетов – 268 (+1) единиц;
- вертолетов – 235 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17) единиц;
- крылатых ракет – 295 (+46) единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3916 (+8) единиц;
- специальной техники – 136 единиц.