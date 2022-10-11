За прошедшие сутки враг понес немалые потери. Согласно данным Генштаба ВСУ, удалось ликвидировать еще 240 российских захватчиков. Jnметим, что соответствующие цифры приблизительные, ведь точно подсчитать потери врага в зоне ведения активных боевых действий невозможно.

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Потери врага в технике