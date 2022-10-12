Російські військові думали, що ракетні обстріли та атаки дронами зупинять контрнаступ ЗСУ. Натомість наші військові лиш з більшою наснагою роблять усе можливе для того, щоб ворога не було на рідній землі.

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Які населені пункти звільнили повністю

Як зазначили в ОК "Південь", повністю звільнені від ворога такі населені пункти: Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам'янка, Трифонівка та Червоне. Усі вони належать до Бериславського району. У відомстві підкреслили, що на звільнених територіях тривають стабілізаційні заходи. Намагаються відновити роботу соціальної, а також критичної інфраструктури.

Під час телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, чому не збільшується площа звільнених територій. За її словами, відбувається перепланування операції. Крім того, окупанти укріплюються на рубежах, на які їх вдалося посунути. Що ж стосується цих п'яти населених пунктів, то у них усе ще небезпечно.

Там встановлені українські прапори, і тривають стабілізаційні заходи. Ми знову звертаємося до всіх з проханням не поспішати повертатися в населені пункти, оскільки там є і замінування, й інші неприємні сюрпризи, залишені окупантами,

– підкреслила вона.

Вона додала, що спочатку потрібно провести певну роботу на звільнених територіях. Лише після цього можна буде мешканцям повертатися до своїх домівок, які вони залишили, рятуючись від війни.

Де на карті розташовані населені пункти

Усі ці населені пункти межують один з одним. Наприклад, від Новогригорівки до Дудчан – села на березі Дніпра – близько 20 кілометрів шляху. Крім того, ці села розташовані на схід від Давидового Броду, який ще тиждень тому звільнили від росіян.

Де розташовані Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам'янка, Трифонівка та Червоне: карта

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський про звільнення Новогригорівки повідомляв ще 5 жовтня. Він зауважив, що не минуло й доби від псевдореферендуму, як вдалося вибити окупантів і стабілізувати ситуацію у самій Новогригорівці, а також Нововоскресенську та Петропавлівці.

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