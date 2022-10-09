Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що росіяни дуже багато брехали на тему вибухів на Кримському мосту – вони казали, що обмежень на прохід суден не було.
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"Насправді, ми ж знаємо, що обмеження були і навіть на мапі було помітно великий затор із суден, які намагались пройти через Керченську протоку", – каже Мусієнко.
На сьогодні, ми можемо констатувати, що відновити рух Кримським мостом швидко не вдастся. В майбутньому, я вважаю, що ми будемо спостерігати зменшення інтенсивності постачання зброї та техніки через Кримський міст,
– зазначає фахівець.
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Зараз, за словами Мусієнка, саме той період, коли Росія розраховувала на суттєве підсилення мобілізованими. І цих новоприбулих, готували саме для того, аби посилити рубежі та лінію оборони.
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"З огляду на руйнування, можна припустити, що міст не міцний та чимало коштів під час будівництва просто вкрали", – резюмує він.
Головне про вибухи на Кримському мосту
- У районі Кримського мосту зранку 8 жовтня пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму.
- Внаслідок вибуху обвалились 2 прольоти автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара в Керч. Одна автомобільна нитка – з Керчі на Тамань, попередньо, ціла. Рух автомобілів і поїздів по мосту зупинили.
- Надвечір окупанти заявили, що на вцілілу частину Кримського мосту вже почали запускати авто. Крім того, для вантажівок нібито працює пором.