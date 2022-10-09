Виключати ймовірність ескалації не можна, але потенціал Росії слабшає з кожним днем. Про це в ефірі телемарафону заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський, передає 24 канал.

До теми Після вибуху на Кримському мосту: Путін терміново збирає нараду Радбезу

Говорити про ще більшу ескалацію, коли російські війська щоночі й щодня обстрілюють населені пункти навряд чи варто. Хоча на завтра заплановано засідання Радбезу, яке ініціював Путін. Напевно, там розглядатимуть питання щодо відповіді на підрив Керченського мосту,

– сказав Веніславський.

Путін знову скликає Радбез

Речник російського президента Пєсков заявив, що Путін проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки. Водночас він не розповів, чи будуть обговорювати ситуацію з Кримським мостом.

Попередню термінову нараду із членами Радбезу Путін провів 9 вересня на тлі контрнаступу ЗСУ на Харківщині.