Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что россияне очень много лгали по теме взрывов на Крымском мосту – они говорили, что ограничений на проход судов не было.

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"На самом деле, мы же знаем, что ограничения были и даже на карте была заметна большая пробка из судов, которые пытались пройти через Керченский пролив", – говорит Мусиенко.

На сегодняшний день мы можем констатировать, что возобновить движение по Крымскому мосту быстро не удастся. В будущем я считаю, что мы будем наблюдать уменьшение интенсивности поставки оружия и техники через Крымский мост,

– отмечает специалист.

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Сейчас, по словам Мусиенко, именно тот период, когда Россия рассчитывала на существенное усиление мобилизованных. И этих новоприбывших готовили именно для того, чтобы усилить рубежи и линию обороны.

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"Учитывая разрушения, можно предположить, что мост не прочен и многие средства во время строительства просто украли", – резюмирует он.

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