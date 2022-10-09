Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что россияне очень много лгали по теме взрывов на Крымском мосту – они говорили, что ограничений на проход судов не было.
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"На самом деле, мы же знаем, что ограничения были и даже на карте была заметна большая пробка из судов, которые пытались пройти через Керченский пролив", – говорит Мусиенко.
На сегодняшний день мы можем констатировать, что возобновить движение по Крымскому мосту быстро не удастся. В будущем я считаю, что мы будем наблюдать уменьшение интенсивности поставки оружия и техники через Крымский мост,
– отмечает специалист.
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Сейчас, по словам Мусиенко, именно тот период, когда Россия рассчитывала на существенное усиление мобилизованных. И этих новоприбывших готовили именно для того, чтобы усилить рубежи и линию обороны.
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"Учитывая разрушения, можно предположить, что мост не прочен и многие средства во время строительства просто украли", – резюмирует он.
Главное о взрывах на Крымском мосту
- В районе Крымского моста утром 8 октября раздался взрыв. На месте происшествия вспыхнул пожар и поднялся огромный столб дыма.
- В результате взрыва обрушились 2 пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нить – из Керчи на Тамань, предварительно целая. Движение автомобилей и поездов по мосту остановили.
- К вечеру оккупанты заявили, что на уцелевшую часть Крымского моста уже начали запускать авто. Кроме того, для грузовиков якобы работает паром.