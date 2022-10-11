Для цього Москва намагається через терористичні дії посадити хоча б когось за стіл переговорів. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Експерт зазначив, що росіяни програють на полі бою, через це вони вже зараз прораховують "свої подальші невдачі".

Звичайно, невдачі треба чимось "перекривати". "Перекривати" нічим – отже потрібно "всаджувати" за стіл переговорів усі сторони, які тільки можливо, щоб зупинити наступ ЗСУ. Вони панічно бояться просування українських військ. Наразі ЗСУ перебувають у таких точках, з яких їхній рух призведе до обвалення всього російського фронту,

– пояснив Світан.

За його словами, Україна зараз готується до деокупації півночі Луганської області та Правобережжя Херсонської області.

"Згодом буде ще один удар по Кримському мосту, після чого можна буде наступати вже й на Мелітополь. Це все "прораховується" росіянами. Виконати завдання з протидії вони не зможуть, тому єдиний вихід для них – щоб ми зупинилися або щоб нас змусити зупинитися", – додав фахівець.

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На його думку, це можливо лише через переговорний процес.

"Росії жодних переговорів не потрібно – їй потрібно зупинити український наступ. Вони спізнюються на місяці три мінімум, щоб якось протидіяти руху ЗСУ щодо деокупації. Вони прорахувалися: темпи втрачені, Україна перехопила ініціативу. Стратегічну влітку, та оперативно-тактичну – в останні два-три тижні", – підкреслив аналітик.

Він вказав, що з цієї причини Росія нічого більше не може зробити, окрім як вимагати якихось перемовин. Водночас механізм вимог у них буде, "як у будь-якого бандита з "пітерської подворотні": державний терор та шантаж.

Вони намагаються показати свою терористичну сутність не Україні, а країнам Заходу. Їх влаштовують переговори з Україною, НАТО, США, ЄС, ООН, позаяк їм треба вийти хоча б на якийсь рівень переговорів,

– резюмував Світан.

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