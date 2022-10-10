Однак сьогодні не існує жодних підстав для того, щоб про щось домовлятися з Росією. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Нас знищать за рік – півтора"

За його словами, Російська Федерація хоче ультимативно забрати певні території України і "продовжувати тиснути на Україну для того, щоб нашої держави не було як такої".

Якщо сьогодні ми сядемо за стіл переговорів і зафіксуємо по суті російську переговорну позицію, це означатиме, що вони будуть вкладати набагато більше ресурсів у війну і нас знищать за рік – півтора. Це вже очевидно,

– наголосив Подоляк.

"Вони думатимуть, що військових злочинців ніхто не дістане"

Радник глави ОП зазначив, що якщо Україна повернеться до переговорного процесу, то Росія буде вважати, що вона виграла війну і має право вбивати цивільних та атакувати цивільні інфраструктурні об'єкти.

Вони сьогодні в прямому етері б'ють по цивільних містах, вбивають цивільних громадян, незалежно від того, де вони перебувають – у Львові, Києві, Житомирі, Дніпрі чи Миколаєві. Якщо вони не понесуть за це ніякої кари, то думатимуть, що ніхто ніколи військових злочинців не дістане,

– сказав Подоляк.

Як може діяти Росія після переговорів

Він додав, що у такому випадку Росія і далі буде вкладати максимальну кількість ресурсів в мілітаризацію.

Сьогодні Путін, виступаючи перед губернаторами, сказав, що потрібно зробити так, щоб російська армія була набагато кращою. Тобто вони проведуть роботу над помилками, накопичать ще більшу кількість високоточної зброї, візьмуть ще безпілотників в Ірану та підуть далі на Україну,

– наголосив радник глави ОП.

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