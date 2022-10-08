Наразі ще не ухвалене остаточне рішення про те, чи вирушить президент України на саміт G20. Про це 24 каналу повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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За його словами, рішення про ймовірність поїздки буде відкладатися до останнього, адже це – питання безпеки.

Чи можлива зустріч Зеленського з Путіним на саміті G20

За словами Подоляка, інформація про те, що президенти України та Росії можуть провести переговори на Балі, – не відповідає дійсності. Радник глави ОП наголосив, що Зеленський за жодних умов не розмовлятиме з Путіним.

Володимир Зеленський чітко окреслив, що він не бачить в Путіні будь-якого перемовника. Тобто такої опції у Путіна вже немає. Президент України офіційно зафіксував це рішенням РНБО. А навіщо тоді зустрічатися?

– сказав Подоляк.

Як президент України змінив ставлення до Путіна у світі

За словами радника керівника ОП, президент України обрав оптимальну модель поведінки з Путіним.

Зеленський показує, що таке відповідальний сучасний політик. І на його фоні Путін поступово втрачає (авторитет – 24 канал). Сьогодні до нього дуже погано ставляться практично всі політики, у тому числі й з тих країн, які ще вчора були під п'ятою Росії,

– зазначив Подоляк.

Він додав, що до очільника Кремля всі ставляться як до аутсайдера, з яким нема' про що говорити.

Чому переговори з Росією неможливі

Подоляк наголосив, що переговори з Російською Федерацією в нинішньому вигляді вести неможливо.

Росія, навіть програючи війну, розуміє під словом "переговори" лише висування ультимативних вимог. Мовляв, "так, ми вам програємо, але ви нам дайте зафіксуватися у Запорізькій області". Це ж нонсенс,

– зазначив він.

Радник глави ОП нагадав, що українська сторона попереджала Росію про те, що в зоні ведення бойових дій не може бути ніяких псевдореферендумів і ніяких анексій.

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"Укази Путіна є нікчемними. Але сьогодні Російська Федерація продовжує це робити. Росія видає фіктивні укази про передачу ЗАЕС російському "Росатому", – сказав Подоляк.

"Щоб Росія порозумнішала, вона має програти"

Він додав, що після того, як Кремль порушує всі норми міжнародного права, з ним неможливі ніякі діалоги.

Щоб Росія трохи порозумнішала, вона має обов'язково програти, зазнати поразки в Україні. Це важливо для того, щоб світ стабілізувався. Бо Росія в нинішньому вигляді створює багато проблем для світу і насамперед для Європи,

– наголосив Подоляк.

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