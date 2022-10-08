Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович 24 каналу розповів, що він не уявляє Володимира Зеленського, який скасовує своє власне слово – не проводити перемовини з Путіним.

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Також Олексій Арестович нагадав, що в України є рішення РНБО, де написано про неможливість перемовин з чинним російським диктатором.

"У президента є свої переваги та недоліки, але в число його недоліків точно не входить забирати своє публічне слово", – акцентував радник голови Офісу Президента.

Стратегія обрана. Стратегія ізоляції Путіна. Росії зроблена пропозиція, якщо хочете говорити, якщо маєте таку потребу в чомусь домовлятися, то спочатку нафіг цього "крокодила". Все, з ним питання закрите. З ним більше ніхто говорити не буде,

– повідомив Олексій Арестович.

За його словами, багато політиків видають бажане за дійсність й будуть продовжувати це робити. Адже посередництво – це дуже великий престиж й дуже багато лідерів поспішають заявити, що "вже майже домовилися" чи "зʼявилася надія". Такими діями вони мʼяко намагаються підштовхнути через медіа.

"Кулуарно не зовсім виходить, тому давайте через медіа поставимо перед фактом, куди їм діватися. Вони будуть вимушені коментувати. Виникає простір для коментарів, а, отже, майже для перемовин. Розрахунок приблизно такий", – пояснив радник голови ОП.

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