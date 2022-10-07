Голова Федеральних зборів Росії Валєнтіна Матвієнко 6 жовтня запропонувала українській делегації терміново розпочати перемовини. Олексій Данілов дав зрозуміти російській чиновниці, що укладати угоди з державою-терористкою Україна не буде.

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Що відповів Данілов на пропозицію Кремля

Секретар Ради національної безпеки і оборони вирішив відповісти зустрічною порадою своїй російській "колезі".

Порада Матвієнко: думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі,

– написав політик.

Також він наголосив, що російські чиновники "голосують руками", які по лікті в українській крові. Вочевидь, Данілов мав на увазі те, що Україна не збирається про щось домовлятись з державою, яка вбила тисячі громадян.

Зверніть увагу! Матвієнко народилася в селі Шепетівка Хмельницької області. Освіту здобула в Черкаській медичній академії. 2018 року їй заборонили в'їзд в Україну.

Коли розпочнуться перемовини між Кремлем та Києвом

У іншому своєму пості у твітері Данілов сказав, коли може розпочатися діалог між Україною та Росією.

Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви (Валєнтіна Матвієнко – 24 канал) будете вже дуже далеко,

– констатував секретар РНБО.

Політик переконаний, що на Матвієнко та інших кремлівських чиновників чекає військовий трибунал, тому "відволікатись" їм, скажімо, на перемовини не має сенсу. Це серед тих "речей" для російської влади, які її вже не стосуються.

Заява Матвієнко та відповідь Верховної Ради

Російська чиновниця вирішила зробити свою заяву на майданчику 8-го саміту глав Парламентів G20 в Індонезії. Тоді вона цинічно сказала, що парламенти обох держав можуть спробувати зрозуміти один одного та знайти компроміс, щоб вирішити цю "кризу".

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Заступниця голови Верховної Ради не стримувала себе й відреагувала на цю "великодушну" пропозицію від Кремля. Олена Кондратюк наголосила, що парламенти усіх держав світу засудити злочини росіян, псевдореферендуми та анексію. Сідати за стіл перемовин з воєнними злочинцями Україна не буде, а Матвієнко відверто бреше.

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