Всі, хто проголосував за анексію українських територій – воєнні злочинці. Тому з ними ніхто переговорів вести не буде. Про це заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

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Вони відповідатимуть у Міжнародному трибуналі. Кондратюк виступила на Саміті G20 в Індонезії. Вона закликала парламенти усіх країн світу засудити злочини росіян, псевдореферендуми і анексію.

Відверто кажучи, від попереднього пафосу і зверхності "матвієнок" залишилась одна брехня!

– наголосила чиновниця.

Росія знову просить про переговори

Через невдачі окупантів на фронті Матвієнко знову запропонувала делегації України сісти за стіл переговорів. На майданчику 8-го саміту глав Парламентів G20 в Індонезії вона заявила, що потрібно терміново влаштувати перемовини.

За її словами, Росія, мовляв, уже готова до переговорів. Однак у пропагандистському стилі заявила, що врегульовувати треба "внутрішньоукраїнську кризу". Каже, що "виступає за її мирне політичне рішення".

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