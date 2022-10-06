Вона запропонувала делегації України сісти за стіл переговорів терміново. Це відбулося на майданчику 8-го саміту глав Парламентів G20 в Індонезії

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Що заявила Матвієнко

Чиновниця зазначила, що Росія виступає за "переговори, діалог, мирне політичне вирішення цієї кризи".

Давайте просто сьогодні на майданчику парламентської "двадцятки" сядемо за стіл переговорів: парламент Росії, парламент України. Спробуймо зрозуміти один одного, знайти домовленості,

– заявила Матвієнко.

За її словами, Росія уже готова до переговорів щодо врегулювання внутрішньоукраїнської кризи і виступає за її мирне політичне рішення.

Україна на Саміті глав Парламентів G20

Саміт проходить в Джакарті, що в Індонезії, 6–7 жовтня. Як відомо, делегацію Верховної Ради України на 8-му Саміті голів парламентів G20 очолює віцеспікерка Олена Кондратюк. Вона представить позицію України під час панельної дискусії "Нові питання: Продовольча, енергетична безпека та економічні виклики".

Також віцеспікерка проведе серію двосторонніх зустрічей із представниками парламентів країн "Великої двадцятки", під час яких, зокрема, підійматиме питання фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях України.

Для України участь у парламентському Саміті – це спосіб донести інформацію на найвищому міжнародному рівні про руйнівні наслідки російської агресії. Про їх прямий і негативний вплив на енергетичну безпеку, глобальну економіку і подолання світової продовольчої кризи,

– зазначила Олена Кондратюк.

Вона зауважила, що світ повинен об’єднатися і надати всю необхідну підтримку Україні, а міжнародна спільнота має гарантувати безпеку і територіальну цілісність нашої держави, примусивши агресора до миру.

Що передувало заявам Матвієнко

Українська сторона з перших днів повномасштабного вторгнення Росії прагнула зупинити війну завдяки дипломатії. Проте спершу Путін не хотів домовлятися з українською владою та був впевнений, що зможе захопити Україну за пару днів. Тоді під впливом власних фантазій він звернувся до військових України з закликом повалити чинну владу та домовитися між собою уже без неї.

Згодом українська та російська делегація проводила переговори в Туреччині. Тоді українська сторона передала росіянам свої пропозиції щодо закінчення війни, включно з темою Криму. Однак в Кремлі проігнорували пропозиції.

Наприкінці травня українська влада погоджувалася знову сісти за стіл переговорів за умови, що Кремль відведе свої війська на позиції 23 лютого 2022 року. Однак зауважувала, що у Росії не були зацікавлені у мирних переговорах з Києвом.

Літом же Росія сама стала відчайдушно шукати переговорів. Як зазвичай робила це мовою ультиматумів. Володимир Зеленський тоді заявляв, що переговори можливі лише коли Росія звільнить окуповані території.

21 вересня Володимир Путін пішов на суттєву ескалацію війни. Так, він не лише оголосив часткову мобілізацію та почав "махати" ядерною зброєю, а й оголосив про референдуми на тимчасово окупованих територіях, які, звісно ж, були проведені зі всіма порушеннями та "показали" ледь 100% бажання українців доєднатися до Росії. Після оголошення анексії цих територій Володимир Зеленський заявив, що Україна офіційно відмовляється від переговорів з Росією, поки її президентом є Путін.

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