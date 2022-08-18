Закінчення війни також прокоментував Ердоган
Відповідну заяву президент України зробив у Львові після зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.
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Натомість турецький президент Ердоган сказав, що "зберігає віру у те, що війна закінчиться за столом переговорів".
Що відомо про переговори України та росії
Українська сторона з перших днів повномасштабного вторгнення росії прагнула зупинити війну завдяки дипломатії. Для цього Київ навіть погодився на переговори на кордоні з білоруссю, хоча режим олександра лукашенка надав росії білоруську територію для агресії проти України.
Українські та російські делегації зустрічалися у Стамбулі. Зокрема, в Туреччині відбулася тристороння зустріч за участю міністрів закордонних справ України, Туреччини та росії.
Позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович нещодавно заявив, що в Стамбулі росія заявляла про можливість відведення військ станом на 23 лютого 2022 року.
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Відомо, що в Стамбулі українська сторона передала росіянам свої пропозиції щодо закінчення війни, включно з темою Криму. Та в кремлі проігнорували пропозиції.
росія вимагає від України територіальних поступок і ставить ультиматуми. Унаслідок цього та звірств росіян на Київщині Україна вирішила призупинити переговори.
Також в МЗС України заявили, що для відновлення переговорів потрібно змінити ситуацію на фронті.
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