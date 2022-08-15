росія і зараз дуже сильно просить про переговори, – Арестович

Відповідну заяву зробив позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Водночас він наголосив, що є позаштатним радником глави ОП і не має реальної інформації.

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У березні, коли вони намагалися домовитися з нами про Стамбул, вони були готові виводити війська станом на 23 лютого,

– сказав Арестович.

Він зазначив, що в березні про переговори у Стамбулі просила російська сторона, а не українська. Також, як сказав радник глави ОП, росія і зараз дуже сильно просить про переговори.

"Взагалі у мене немає ніякої реальної інформації. Я суджу по непрямих даних. У мене ж немає доступу до державних таємниць", – заявив Арестович.

Радник глави ОП підкреслив, що дізнався про те, що росія була готова відвести війська, не від члена української делегації.

Що відомо про переговори між Україною та росією

Україна з перших днів вторгнення росії намагалася зупинити війну завдяки дипломатії. У Києві навіть погодилися провести переговори на кордоні з білоруссю, яка надала росії свою територію для агресії проти України.

Також українські та російські делегації зустрічалися у Стамбулі. Зокрема, в Туреччині відбулася тристороння зустріч за участі міністрів закордонних справ України, Туреччини та росії.

У Стамбулі українська сторона передала росіянам свої пропозиції щодо закінчення війни. Однак у кремлі проігнорували пропозиції та продовжили військову кампанію.

росія відкрито вимагає в України територіальних поступок і ставить ультиматуми. Через це у Києві вирішили призупинити переговори. В Офісі Президента констатували що наразі немає підстав для відновлення переговорів з окупантами.

Також у МЗС України заявили, що для відновлення переговорів потрібно змінити ситуацію на фронті.

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