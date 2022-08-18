Це перший візит президента Туреччини в Україну з початку повномасштабної війни, яку росія почала проти нашої держави. Зустріч відбулась у Львові.

Зауважте У Львові завершились тристоронні переговори Зеленського, Гутерреша і Ердогана

Перемовини Зеленського та Ердогана

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган спілкувались орієнтовно 2 години. Президент України пояснив, про що вдалося домовитися з президентом Туреччини.

Володимир Зеленський відзначив, що візит президента Туреччини до України – "вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни". Президенти говорили про:

питання оборонної співпраці та перспективи цього напрямку;

експорт українського зерна;

війну росії проти України;

ядерний тероризм окупантів;

воєнні злочини росіян та оборонну співпрацю.

Зеленський приділив увагу ситуації на захопленій росією Запорізькій АЕС та крадіжку врожаю на тимчасово окупованих територіях. Адже росіяни вже вкрали майже 0,5 мільйонів тонн зернових культур.

Під час зустрічі у Львові обговорили з Реджепом Таїпом Ердоганом можливість удосконалення зернової ініціативи, ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку окупантів, масштабну крадіжку росією зерна на тимчасово окупованій території України. Також торкнулися питань оборонної взаємодії,

– розповів Зеленський.

Президент України додав, що сподівається на те, що Реджеп Ердоган візьме участь у другому саміті Кримської платформи.

Туреччина долучиться до відбудови України

Україна та Туреччина підписали меморандум щодо участі Туреччини у відбудові України. Зокрема, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш підписали меморандум про взаєморозуміння щодо відбудови інфраструктури.

Туреччина – наш стратегічний союзник і війна тільки підкреслила це. Ми вдячні турецьким партнерам за наміри у співпраці щодо відбудови зруйнованої росією інфраструктури,

– сказав Олександр Кубраков.

Український міністр додав, що найближчим часом створять спільну робочу групу щодо питань відбудови, в рамках якої будуть:

опрацьовувати механізми залучення турецьких інвестицій;

розвивати конкретні проєкти для співпраці.

Україна уклала з Туреччиною важливий документ: відео

Перший воєнний візит, – Стефанчук пояснив важливість приїзду Ердогана до Львова

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що перший воєнний візит Реджепа Ердогана в Україну – це знакова зустріч, враховуючи ту роль, яку відіграє Туреччина в домовленостях щодо експорту зерна та інших питань.

Спікер Верховної Ради пояснив:

по-перше, це дуже високий рівень переговорів;

до-друге, ми бачимо однозначну підтримку України у всіх починаннях і Туреччина про це постійно заявляла;

перемовини з Антоніу Гутеррешем – це залучення ООН, яка покликала забезпечити мир у світі.

У Львові пройшла тристороння зустріч з Зеленським, Ердоганом та Гутеррешем

Запланована тристороння зустріч почалась орієнтовно о 17:20 та тривала до 18 години 18 серпня, тобто орієнтовно 40 хвилин.

Турецьке видання TGRT HABER повідомило, що після зустрічі Зеленського з Ердоганом до перемовин приєднався генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Попередньо політики планували обговорити й можливості завершення війни дипломатичним шляхом.

Станом на 19:14 сторони ще не повідомляли, про що мовилось на тристоронній зустрічі.

У Зеленського розповіли про результати зустріч з Гутеррешем

У Офісі Президента пояснили, що президент України Володимир Зеленський та генсек ООН Антоніу Гутерреш обговорили:

можливі напрямки розвитку зернової ініціативи: вдосконалення та підвищення рівня безпеки реалізації експорту зерна, а також глобальну потребу збільшення кількості суден, які безпечно експортують українське продовольство;

вдосконалення та підвищення рівня безпеки реалізації експорту зерна, а також глобальну потребу збільшення кількості суден, які безпечно експортують українське продовольство; питання незаконної та примусової депортації українців: Зеленський попросив Гутерреша особисто сприяти отриманню представниками ООН постійного безперешкодного доступу до депортованих українців;

Зеленський попросив Гутерреша особисто сприяти отриманню представниками ООН постійного безперешкодного доступу до депортованих українців; звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків: президент України акцентував на важливості дотримання Женевських конвенцій, особливо росією у так званих "фільтраційних таборах".

Генеральний секретар запевнив, що ООН дасть необхідну пряму допомогу громадянам України для подолання гуманітарних викликів взимку.

Зустріч Зеленського та Ердогана: що відомо

Реджеп Ердоган приїхав до Львова 18 серпня на запрошення Володимира Зеленського. Літак турецького президента прибув до польського Жешува, а потім делегація з Анкари автомобілями поїхала до Львова.

Український лідер прибув до Львова раніше 18 серпня. Перед зустріччю з турецьким колегою він відвідав поранених військових у госпіталі та разом з мером міста Андрієм Садовим вшанував пам'ять загиблих Героїв.

До речі, генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова 17 серпня. Після зустрічі у Львові він планує відвідати Одесу та побувати в українському порту.

Дивіться також – Зеленський зустрівся з Генсеком ООН: відео