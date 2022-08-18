Володимир Зеленський зауважив, що візит президента Туреччини до України – "вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни".

До теми У Львові почалися тристоронні переговори Зеленського, Гутерреша і Ердогана

Про що говорили Зеленський та Ердоган

Глава держави розповів, що спілкувався з Реджепом Ердоганом про експорт зерна, війну росії проти України, ядерний тероризм окупантів та воєнні злочини росіян. Крім цього, лідери обговорили питання оборонної співпраці.

Велику увагу Зеленський приділив ситуації на захопленій росією Запорізькій АЕС та крадіжку українського врожаю на тимчасово окупованих територіях.

Під час зустрічі у Львові обговорили з Реджепом Таїпом Ердоганом можливість удосконалення зернової ініціативи, ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку окупантів, масштабну крадіжку Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Також торкнулися питань оборонної взаємодії,

– розповів Зеленський.

Довідка. 18 серпня у Львові почались історичні тристоронні перемовини Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Переговори відбуваються у Палаці Потоцьких. Насамперед політики планують обговорити можливості завершення війни, яку почала росія проти України.

Президент вже поспілкувався з Гутеррешем

До початку тристоронніх перемовин Володимир Зеленський окремо поспілкувався як з Ердоганом, так і з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. З Гутеррешем глава держави обговорив експорт зерна, а також депортацію та звільнення з полону українців.

Крім цього, сторони погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Зокрема, вона має відбутись легально через вільну від окупантів територію.