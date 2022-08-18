Владимир Зеленский отметил, что визит президента Турции в Украину – "весомый месседж поддержки со стороны такой мощной страны".

К теме Во Львове начались трехсторонние переговоры Зеленского, Гутерриша и Эрдогана

О чем говорили Зеленский и Эрдоган

Глава государства рассказал, что общался с Реджепом Эрдоганом об экспорте зерна, войне россии против Украины, ядерном терроризме оккупантов и военных преступлениях россиян. Кроме этого, лидеры обсудили вопросы оборонного сотрудничества.

Большое внимание Зеленский уделил ситуации на захваченной россией Запорожской АЭС и краже украинского урожая на временно оккупированных территориях.

Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны оккупантов, масштабную кражу россией зерна на временно оккупированной территории Украины. Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия,

– рассказал Зеленский.