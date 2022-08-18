Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він додав, що кремль хоче перемовин і такі сигнали надсилає не лише через Ердогана.
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Використовується приваблива для Зеленського тема
Фесенко зазначив, що про перемовини між Україною і росією вже говорили колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Такі сигнали надсилаються і в бік європейців, і в бік американців і в бік України.
Використовується приваблива для Зеленського тема – пряма зустріч з російським президентом, тому що він раніше постійно на цьому наполягав,
– зауважив політолог.
Ситуація змінилась
Але за словами Фесенка, нині ситуація змінилась. Раніше путін міг говорити, якщо і зустрічатись, то для розв'язання конкретних питань. Тепер ці "козирі" в руках українців.
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"Хоча зверніть увагу, що офіційно про це жодне російське видання не каже", – підкреслив політолог.
Ердоган і Гутерреш натхненні "зерновими угодами"
Фесенко також розповів, що Ердоган і Гутерреш натхненні виконанням "зернових угод". Тому хочуть гарантувати й відновлення мирних переговорів. Але з боку України будуть зустрічні умови.
Припинення обстрілів, припинення ракетних атак на територію України, деокупація або, як мінімум, демілітаризація Запорізької АЕС тощо,
– наголосив Фесенко.
Фесенко про українські умови для перемовин з путіним: дивіться відео
Зустрітись можна чи можна домовитись?
На думку політолога, зустрітись дійсно можна, але чи можна домовитись, адже позиції України і росії – прямо протилежні. росії перемовини необхідні для того, щоб закріпити за собою всі окуповані після 24 лютого території, не кажучи вже про Крим і ОРДЛО. Для України це абсолютно неприйнятно. Ми вимагаємо деокупації всіх територій.
"Поєднати ці речі в якомусь компромісному варіанті практично неможливо. Ось це головна проблема. Це майже тупікова ситуація", – підсумував Фесенко.
Перемовини між Україною та росією: останні новини
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- Військовий експерт Ігор Романенко розповів, що росія нарощує атакувальний потенціал на деяких напрямках фронту, аби спонувати Україну до перемовин. Але враховуючи мету ЗСУ й українського народу деокупувати території, перемовини недопустимі.
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