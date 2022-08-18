Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він додав, що кремль хоче перемовин і такі сигнали надсилає не лише через Ердогана.

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Використовується приваблива для Зеленського тема

Фесенко зазначив, що про перемовини між Україною і росією вже говорили колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Такі сигнали надсилаються і в бік європейців, і в бік американців і в бік України.

Використовується приваблива для Зеленського тема – пряма зустріч з російським президентом, тому що він раніше постійно на цьому наполягав,

– зауважив політолог.

Ситуація змінилась

Але за словами Фесенка, нині ситуація змінилась. Раніше путін міг говорити, якщо і зустрічатись, то для розв'язання конкретних питань. Тепер ці "козирі" в руках українців.

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"Хоча зверніть увагу, що офіційно про це жодне російське видання не каже", – підкреслив політолог.

Ердоган і Гутерреш натхненні "зерновими угодами"

Фесенко також розповів, що Ердоган і Гутерреш натхненні виконанням "зернових угод". Тому хочуть гарантувати й відновлення мирних переговорів. Але з боку України будуть зустрічні умови.

Припинення обстрілів, припинення ракетних атак на територію України, деокупація або, як мінімум, демілітаризація Запорізької АЕС тощо,

– наголосив Фесенко.

Фесенко про українські умови для перемовин з путіним: дивіться відео

Зустрітись можна чи можна домовитись?

На думку політолога, зустрітись дійсно можна, але чи можна домовитись, адже позиції України і росії – прямо протилежні. росії перемовини необхідні для того, щоб закріпити за собою всі окуповані після 24 лютого території, не кажучи вже про Крим і ОРДЛО. Для України це абсолютно неприйнятно. Ми вимагаємо деокупації всіх територій.

"Поєднати ці речі в якомусь компромісному варіанті практично неможливо. Ось це головна проблема. Це майже тупікова ситуація", – підсумував Фесенко.

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