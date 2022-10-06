Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Іван Яковина. За його словами, дуже добре, що президент України Володимир Зеленський документально зафіксував неможливість переговорів з Росією за президентства Путіна.

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"Поки Путін – президент, миру з Росією не може бути"

На думку Яковини, те, що з російським диктатором немає про що домовлятися, було зрозуміло ще у 2014 – 2015 роках.

Я ще тоді казав, що переговори у Нормандському форматі ні до чого не призведуть. Вони були абсолютно безсенсовими з однієї простої причини: поки Владімір Путін є президентом Росії, миру з Росією не може бути в принципі,

– наголосив журналіст.

Він зазначив, що у свій час Росія заявляла, що ні про що неможливо домовитися з тодішнім президентом України Петром Порошенком. Мовляв, Кремль чекатиме на нового президента України.

"Ще тоді потрібно було чітко окреслити свою позицію, що ми бачимо, що з Росією не можна ні про що говорити", – зауважив Яковина.

Єдина мета Путіна

За його словами, російський диктатор не має жодних намірів вести переговори з Україною про мир.

Владімір Путін хоче лише одного – знищити Україну. Добре, що це нарешті зрозуміли в Україні й ця точка зору стала частиною державної політики. Це важливе прощання з ілюзіями,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Як неможливість переговорів вплине на ситуацію в Росії

Той факт, що Україна відрізала будь-які шанси повернутися за стіл переговорів, частково може стати для росіян мотивом для усунення Путіна від влади.

Але це буде далеко не найпершою мотивацією. Головною причиною позбутися диктатора буде те, що російські еліти втрачають багато грошей, впливу та своє майбутнє,

– сказав Яковина.

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