Компромісів бути не може

Таке рішення було логічною відповіддю на те, що Путін оголосив про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Указ схвально зустріли в українському суспільстві. Про це 24 каналу розказав політолог Валерій Димов.

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За його словами, те, що Зеленський офіційно скасував будь-які можливості вести переговори з Путіним це добре, адже в умовах, коли Путін та переважна більшість росіян не хочуть бачити Україну як суб'єкт міжнародного права, а українців як народ, який не може претендувати на місце у світі, важко уявити собі будь-які домовленості.

Політолог процитував відому уродженку Києва Ґолду Меїр, яка сказала, що якщо ворог хоче бачити тебе мертвим, а ти хочеш жити, то тут залишається мало можливостей для якихось компромісів.

На думку Димова, те, що Зеленський відсік можливість переговорів, може стати своєрідним маячком для російської еліти. Те, що вони можуть зрозуміти, що їм разом з Путіним доведеться нести відповідальність на умовному Нюрнберзькому трибуналі, може посприяти тому, що з'явиться хтось новий, хто захоче претендувати на те, щоб з ним говорили.

Українці з самого початку були проти переговорів з Росією

Політолог зауважив, що й переговори з Росією, які відбувалися на початку повномасштабної війни негативно сприймали в українському суспільстві. Не всі хотіли погоджуватися на вивід російських військ на лінію 23 лютого, переговори щодо Криму та раніше окупованого Донбасу та позаблоковий статус України.

"Ми побачили, що переважна більшість українців і тоді не сприйняла такого роду "компромісів", і сьогодні тим паче. І тим паче після вдалих контрнаступальних операцій", – наголосив він.

Саме тому указ президента є правильним. Ба більше, його потрібно було ухвалити ще раніше. Однак це, разом із новиною про заявку України на вступ до НАТО, стало гідною відповіддю на спробу анексії українських територій.

Не може бути переговорів з Путіним, не може бути переговорів з Путінською Росією,

– підсумував Димов.

Валерій Димов прокоментував указ Зеленського про неможливість переговорів з Путіним: дивіться відео

Зеленський визнав російські укази про анексію нікчемними

Окрім неможливості будь-яких переговорів з російським диктатором Путіним, Зеленський ще й постановив офіційно визнати його укази про анексію українських територій нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків.

Постанова, опублікована 4 жовтня, розповсюджується на будь-які інші рішення, акти та договори, що базуються на цих злочинних указах Путіна.