Компромиссов быть не может

Такое решение было логичным ответом на то, что Путин объявил об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Указ одобрительно встретили в украинском обществе. Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Дымов.

Больше об этом Украина официально отказалась от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин: текст указа

По его словам, то, что Зеленский официально отменил любые возможности вести переговоры с Путиным, это хорошо, ведь в условиях, когда Путин и подавляющее большинство россиян не хотят видеть Украину как субъект международного права, а украинцев как народ, который не может претендовать на место в мире, трудно представить себе какие-либо договоренности.

Политолог процитировал известную уроженку Киева Голду Меир, которая сказала, что если враг хочет видеть тебя мертвым, а ты хочешь жить, то здесь мало возможностей для каких-то компромиссов.

По мнению Дымова, то, что Зеленский отсек возможность переговоров может стать своеобразным маячком для российской элиты. То, что они могут понять, что им вместе с Путиным придется нести ответственность на условном Нюрнбергском трибунале, может помочь тому, что появится кто-то новый, кто захочет претендовать на то, чтобы с ним говорили.

Украинцы с самого начала были против переговоров с Россией

Политолог отметил, что и переговоры с Россией, которые происходили в начале полномасштабной войны негативно воспринимали в украинском обществе. Не все хотели соглашаться на вывод российских войск на линию 23 февраля, переговоры относительно Крыма и ранее оккупированного Донбасса и внеблоковый статус Украины.



"Мы увидели, что подавляющее большинство украинцев и тогда не восприняло такого рода "компромиссов", и сегодня тем более. И тем более после удачных контрнаступательных операций", – подчеркнул он.

Именно поэтому указ президента правильный. Более того, его нужно было принять еще раньше. Однако это вместе с новостью о заявке Украины на вступление в НАТО стало достойным ответом на попытку аннексии украинских территорий.

Не может быть переговоров с Путиным, не может быть переговоров с Путинской Россией,

– подытожил Дымов.

Валерий Дымов прокомментировал указ Зеленского о невозможности переговоров с Путиным: смотрите видео

Зеленский признал российские указы об аннексии ничтожными

Кроме невозможности каких-либо переговоров с российским диктатором Путиным, Зеленский еще и постановил официально признать его указы об аннексии украинских территорий ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий.

Постановление, опубликованное 4 октября, распространяется на любые другие решения, акты и договоры, основанные на этих преступных указах Путина.