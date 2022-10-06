Она предложила делегации Украины срочно сесть за стол переговоров. Это произошло на площадке 8-го саммита глав Парламентов G20 в Индонезии.

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Что заявила Матвиенко

Чиновница отметила, что Россия выступает за "переговоры, диалог, мирное политическое разрешение этого кризиса".

Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попробуем понять друг друга, найти договоренности,

– заявила Матвиенко.

По ее словам, Россия уже готова к переговорам по урегулированию внутриукраинского кризиса и выступает за его мирное политическое решение.

Украина на Саммите глав Парламентов G20

Саммит проходит в Джакарте в Индонезии, 6–7 октября. Как известно, делегацию Верховной Рады Украины на 8-м Саммите глав парламентов G20 возглавляет вице-спикер Елена Кондратюк. Она представит позицию Украины в ходе панельной дискуссии "Новые вопросы: Продовольственная, энергетическая безопасность и экономические вызовы".

Также вице-пикер проведет серию двусторонних встреч с представителями парламентов стран "Большой двадцатки", в ходе которых, в частности, будет поднимать вопросы фейковых референдумов на временно оккупированных территориях Украины.

Для Украины участие в парламентском Саммите – это способ донести информацию на самом высоком международном уровне о разрушительных последствиях российской агрессии. Об их прямом и негативном влиянии на энергетическую безопасность, глобальную экономику и преодоление мирового продовольственного кризиса,

– отметила Елена Кондратюк.

Она отметила, что мир должен объединиться и оказать всю необходимую поддержку Украине, а международное сообщество должно обеспечить безопасность и территориальную целостность нашего государства, заставив агрессора к миру.

Что предшествовало заявлениям Матвиенко

Украинская сторона с первых дней полномасштабного вторжения России стремилась остановить войну благодаря дипломатии. Однако сначала Путин не хотел договариваться с украинскими властями и был уверен, что сможет захватить Украину за пару дней. Тогда под влиянием собственных фантазий он обратился к военным Украиной с призывом свергнуть действующую власть и договориться между собой уже без нее.

Затем украинская и российская делегация проводила переговоры в Турции. Тогда украинская сторона передала россиянам свои предложения по окончании войны, включая тему Крыма. Однако в Кремле проигнорировали предложения.

В конце мая украинские власти соглашались снова сесть за стол переговоров при условии, что Кремль отведет свои войска на позиции 23 февраля 2022 года. Однако она заметила, что в России не были заинтересованы в мирных переговорах с Киевом.

Летом же Россия сама стала отчаянно искать переговоры. Как обычно делала это на языке ультиматумов. Владимир Зеленский тогда заявлял, что переговоры возможны только когда Россия освободит оккупированные территории.

21 сентября Владимир Путин пошел на существенную эскалацию войны. Он не только объявил частичную мобилизацию и начал "махать" ядерным оружием, но и объявил о референдумах на временно оккупированных территориях, которые, конечно же, были проведены со всеми нарушениями и "показали" едва 100% желания украинцев присоединиться к России. После объявления аннексии этих территорий Владимир Зеленский заявил, что Украина официально отказывается от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.

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