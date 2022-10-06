Про це президент Володимир Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення 6 жовтня, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що сьогодні провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який прибув до Києва.

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ЗАЕС була і буде українською

Зеленський розповів, що переговори з Гроссі стосувалися передусім ситуації на захопленій російськими терористами Запорізькій атомній станції. Проте, за словами президента, насправді ця тематика значно ширша – вона стосується не лише України й не лише в контексті радіаційної безпеки.

Звичайно, будь-які рішення поточного керівника Росії щодо Запорізької станції й будь-які намагання Росії перевести станцію нібито у свою власність є нікчемними й, відверто кажучи, дурними. Це ж атомна станція. Це ж вам не який-небудь палац, не ЮКОС чи щось інше, що вже вдавалося вкрасти російському керівництву,

– наголосив глава держави.

Він додав, що лише українські фахівці можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів.

"І було важливо почути від пана Гроссі, що міжнародна спільнота буде контактувати щодо ЗАЕС тільки з Україною, бо це – українська власність. Була, є й буде", – зазначив Зеленський.

Що таке справа ЮКОСа Справа ЮКОСа – це загально вживана назва подій, пов'язаних з незаконною експропріацією російським урядом майна приватної нафтової компанії "ЮКОС" та переслідуванням її менеджерів. Акціонери компанії шукали правового захисту та компенсації за межами Росії – у Міжнародному третейському арбітражному суді в Гаазі та Європейському суді з прав людини в Страсбурзі. Справа почалася у 2003 році з кримінального переслідування основних співвласників "ЮКОС"

Дані "Вікіпедії" Справа ЮКОСа – це загально вживана назва подій, пов'язаних з незаконною експропріацією російським урядом майна приватної нафтової компанії "ЮКОС" та переслідуванням її менеджерів. Акціонери компанії шукали правового захисту та компенсації за межами Росії – у Міжнародному третейському арбітражному суді в Гаазі та Європейському суді з прав людини в Страсбурзі. Справа почалася у 2003 році з кримінального переслідування основних співвласників "ЮКОС" Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

За його словами, зараз на станції перебувають приблизно 500 окупантів, що означає не менше ніж 500 ризиків катастрофи.

"Світ це розуміє. І я дякую за підтримку всім, хто бореться за повернення повного українського контролю над станцією та за її повну демілітаризацію. Інший аспект цієї теми – власне електрика", – зауважив Зеленський.

Голова держави додав, що, якщо Запорізька станція не працює, в Україні виникають певні складнощі, зокрема ситуація, коли наша держава не має профіциту електрики, яку, між іншим, можна експортувати до країн ЄС.

"Це мінус і для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання. Це мінус і для нас, українців. Ми говоримо про це чесно", – пояснив президент.

Зеленський підсумував, що всім у Європі потрібно разом боротися за свої інтереси – у повній єдності.

Зверніть увагу! В окупованому Енергодарі росіяни продовжують здійснювати морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС. Погрожуючи, окупанти змушують працівників ЗАЕС отримувати російські паспорти, а також укладати трудові договори з російською державною корпорацією з атомної енергії "Росатом".

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