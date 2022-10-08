Пока еще не принято окончательное решение о том, отправится ли президент Украины на саммит G20. Об этом 24 каналу сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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По его словам, решение о вероятности поездки будет откладываться до последнего, ведь это вопрос безопасности.

Возможна ли встреча Зеленского с Путиным на саммите G20

По словам Подоляка, информация о том, что президенты Украины и России могут провести переговоры на Бали – не соответствует действительности. Советник главы ОП подчеркнул, что Зеленский ни при каких условиях не будет разговаривать с Путиным.

Владимир Зеленский четко отметил, что он не видит в Путине какого-либо переговорщика. То есть такой опции у Путина уже нет. Президент Украины официально зафиксировал это решением СНБО. А зачем тогда встречаться?

– сказал Подоляк.

Как президент Украины изменил отношение к Путину в мире

По словам советника руководителя ОП, президент Украины избрал оптимальную модель поведения с Путиным.

Зеленский показывает, что такое ответственный современный политик. И на его фоне Путин постепенно теряет (авторитет – 24 канала). Сегодня к нему очень плохо относятся практически все политики, в том числе из тех стран, которые еще вчера были под пятой России,

– отметил Подоляк.

Он добавил, что к главе Кремля все относятся как к аутсайдеру, с которым не о чем говорить.

Почему переговоры с Россией невозможны

Подоляк подчеркнул, что переговоры с Российской Федерацией в нынешнем виде вести невозможно.

Россия, даже проигрывая войну, понимает под словом "переговоры" только выдвижение ультимативных требований. Мол, "да, мы вам проигрываем, но вы нам дайте зафиксироваться в Запорожской области". Это же нонсенс,

– отметил он.

Советник главы ОП напомнил, что украинская сторона предупреждала Россию о том, что в зоне ведения боевых действий не может быть никаких псевдореферендумов и никаких аннексий.

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"Указы Путина ничтожны. Но сегодня Российская Федерация продолжает это делать. Россия издает фиктивные указы о передаче ЗАЭС российскому "Росатому", – сказал Подоляк.

"Чтобы Россия поумнела, она должна проиграть"

Он добавил, что после того как Кремль нарушает все нормы международного права, с ним невозможны никакие диалоги.

Чтобы Россия немного поумнела, она должна обязательно проиграть, потерпеть поражение в Украине. Это важно для того, чтобы мир стабилизировался. Потому что Россия в нынешнем виде создает много проблем для мира и прежде всего для Европы,

– подчеркнул Подоляк.

Михаил Подоляк рассказал, встретится ли Зеленский с Путиным: смотрите видео

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