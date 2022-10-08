Пока еще не принято окончательное решение о том, отправится ли президент Украины на саммит G20. Об этом 24 каналу сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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По его словам, решение о вероятности поездки будет откладываться до последнего, ведь это вопрос безопасности.
Возможна ли встреча Зеленского с Путиным на саммите G20
По словам Подоляка, информация о том, что президенты Украины и России могут провести переговоры на Бали – не соответствует действительности. Советник главы ОП подчеркнул, что Зеленский ни при каких условиях не будет разговаривать с Путиным.
Владимир Зеленский четко отметил, что он не видит в Путине какого-либо переговорщика. То есть такой опции у Путина уже нет. Президент Украины официально зафиксировал это решением СНБО. А зачем тогда встречаться?
– сказал Подоляк.
Как президент Украины изменил отношение к Путину в мире
По словам советника руководителя ОП, президент Украины избрал оптимальную модель поведения с Путиным.
Зеленский показывает, что такое ответственный современный политик. И на его фоне Путин постепенно теряет (авторитет – 24 канала). Сегодня к нему очень плохо относятся практически все политики, в том числе из тех стран, которые еще вчера были под пятой России,
– отметил Подоляк.
Он добавил, что к главе Кремля все относятся как к аутсайдеру, с которым не о чем говорить.
Почему переговоры с Россией невозможны
Подоляк подчеркнул, что переговоры с Российской Федерацией в нынешнем виде вести невозможно.
Россия, даже проигрывая войну, понимает под словом "переговоры" только выдвижение ультимативных требований. Мол, "да, мы вам проигрываем, но вы нам дайте зафиксироваться в Запорожской области". Это же нонсенс,
– отметил он.
Советник главы ОП напомнил, что украинская сторона предупреждала Россию о том, что в зоне ведения боевых действий не может быть никаких псевдореферендумов и никаких аннексий.
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"Указы Путина ничтожны. Но сегодня Российская Федерация продолжает это делать. Россия издает фиктивные указы о передаче ЗАЭС российскому "Росатому", – сказал Подоляк.
"Чтобы Россия поумнела, она должна проиграть"
Он добавил, что после того как Кремль нарушает все нормы международного права, с ним невозможны никакие диалоги.
Чтобы Россия немного поумнела, она должна обязательно проиграть, потерпеть поражение в Украине. Это важно для того, чтобы мир стабилизировался. Потому что Россия в нынешнем виде создает много проблем для мира и прежде всего для Европы,
– подчеркнул Подоляк.
Михаил Подоляк рассказал, встретится ли Зеленский с Путиным: смотрите видео
Украина отказалась от переговоров с Россией: главное
- После аннексии Россией 4 украинских областей Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Украиной и Россией возможны только в том случае, если в России сменится президент.
- Украина официально отказалась от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Соответствующее решение СНБО утвердил президент Зеленский.
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что Путин рвется на G20 к Зеленскому. Однако, по словам Арестовича, он не представляет как Владимир Зеленский отменяет свое собственное слово – не проводить переговоры с Путиным.