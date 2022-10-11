Для організації перемовин між Зеленським та Путіним потрібні передумови. Про це 24 каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Індонезійський "фальстарт"

Експерт зазначив, що якщо інформація про те, що Зеленський та Путін нібито братимуть участь у саміті країн G20 є недоконаним фактом.

В Індонезії могли говорити про це із представниками Путіна і Зеленського – щось їм пообіцяли. Я далекий від думки про те, чи Зеленський та Путін взагалі будуть на цьому саміті. Сумнівно, що за місяць щось зміниться і зустрінуться лідери двох країн, які воюють,

– пояснив оглядач.

За його словами, на сьогодні немає передумов для такої зустрічі.

"Я не бачу передумов. Україна залишається стійко на позиціях у відстоюванні свого суверенітету у межах 1991-го року, а Росія до цього часу стверджує, що анексія, яку вона провела – типу законна і якісь там "референдуми" також були законними. Це ж дурня повна", – додав політолог.

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Що потрібно для зустрічі

Аналітик вважає, що для того, щоб зустрілися Зеленський і Путін, мають бути передусім результати на фронті.

Тобто це повна перемога однієї або іншої сторони. Сьогодні ми поки що не бачимо зміни диспозицій. Є успішні контрнаступи ЗСУ на Півдні та Сході, на Херсонщині ситуація під повним нашим контролем. Але Росія готується до інших дій. Вона не готується до можливої зустрічі Путіна з Зеленським, а нарощує боєздатність,

– підкреслив Клочок.

На його думку, поки Росія готується до нового наступу, мови про переговори не буде.

"Я поки не бачу перспектив, що і Зеленський, і Путін поїдуть на саміт. Тим паче, що Нікіфоров сказав, що питання поки що не вирішили. На такому рівні посадовці залишають "шпарину", щоб ухвалити правильне рішення. Принаймні, щоб тримати інтригу. Це чисто тактичний політичний хід. Але поки що передумов для такого візиту Зеленського я не бачу", – зауважив оглядач.

Водночас він зазначив, що Президент України в умовах війни жодного разу не виїздив за межі України.

"Я маю сумнів, що він фізично поїде на саміт G20, а про припинення війни до 15 листопада мова взагалі не йде. Включення онлайн може бути, як сьогодні для G7. Він вмикається майже на кожному великому заході, навіть на останній Генасамблеї ООН. Те, що включиться Зеленський на саміті G20, а там буде фізично Путін – це нічого не змінить", – переконаний експерт.

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Місце Росії у світі

Аналітик розповів, що останні засідання ООН показали, що росіян на міжнародних зустрічах не дуже хочуть бачити.

Згадаймо останній саміт ШОС у Самарканді: Путін хоче отримати нову порцію ганьби? Я далекий від думки про те, позаяк він дуже самолюбивий. Тому є сумніви, що він туди поїде. У нього немає друзів, у нього закінчується зброя, у нього закінчується все. З чим він туди поїде? Як хто? Як прохач чогось? Він вже до кого міг – звернувся,

– пояснив Клочок.

За його словами, саміт в Індонезії міг засвідчити Путіну, що він може отримати ще щось, але він продовжує ізольовуватися від світу.

"Велика двадцятка" для нього потроху зачиняється. І те, що він не поїде – поставить остаточну жирну крапку у міжнародному сенсі. Його абсолютно ніхто не сприйматиме. G20 – це не про Путіна абсолютно. Він залишається темою номер один у світі, позаяк він як агресор і терорист, але чи хотітимуть його там бачити – питання", – резюмував оглядач.

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