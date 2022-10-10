Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, своїми заявами білоруська влада намагається тримати у напрузі Київ.

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А створення так званого "спільного регіонального угруповання військ" – це намагання вплинути на ситуацію на фронті в Україні.

Це спроби розтягнути українські сили. Причому дуже невдалі, адже такі спроби ми спостерігаємо з травня. Білорусь систематично проводить військові навчання біля кордонів з Україною,

– зазначив Мусієнко.

Ситуація на українсько-білоруському кордоні

Військовий експерт зазначив, що на кордоні з Білоруссю українські війська перебувають разом з прикордонниками та нацгвардійцями. Усі шляхи з Білорусі заміновані, а позиції укріплені.

Якщо білоруські війська спільно з російськими хочуть досить потужно "отримати по зубах", то можуть спробувати цю агресивну авантюру,

– наголосив він.

Настрої серед білоруських військових

Мусієнко зазначив, що за наявною інформацією з різних джерел, білоруська армія не в захваті від перспективи бути втягнутою у війну.

Білоруські офіцери висловлюють досить серйозну незгоду з тим, що їх потенційно можуть залучати до війни проти України. Серед білоруських військових не спостерігається великої активності й підтримки агресивного вторгнення в Україну,

– сказав Мусієнко.

Яке головне завдання України

Як зазначив керівник Центру військово-правових досліджень, своєю заявою про створення "спільного з Росією угруповання військ" Лукашенко де-юре визнав те, що вже було де-факто.

"Білоруське та російське командування і раніше діяло заодно – з самого початку повномасштабного вторгнення російських військ, зокрема з Білорусі, і навіть раніше. Тобто фактично це нічого не змінює", – сказав Мусієнко.

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За словами військового експерта, головне завдання, яке стоїть перед Україною, – моніторити ситуацію з перекиданням російських військ на територію Білорусі. Він нагадав, що Росія відправляє в Білорусь 20 тисяч мобілізованих.

Однак поки що перекидання великої кількості мобілізованих з Росії чи інших військових, які б створювали ударне угруповання на території Білорусі, не спостерігається,

– зазначив Мусієнко.

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