Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, своїми заявами білоруська влада намагається тримати у напрузі Київ.
Зверніть увагу У Білорусі бідкаються, що кордон з Україною замінований, а "всі мости підірвані"
Чого домагаються Лукашенко і Путін
А створення так званого "спільного регіонального угруповання військ" – це намагання вплинути на ситуацію на фронті в Україні.
Це спроби розтягнути українські сили. Причому дуже невдалі, адже такі спроби ми спостерігаємо з травня. Білорусь систематично проводить військові навчання біля кордонів з Україною,
– зазначив Мусієнко.
Ситуація на українсько-білоруському кордоні
Військовий експерт зазначив, що на кордоні з Білоруссю українські війська перебувають разом з прикордонниками та нацгвардійцями. Усі шляхи з Білорусі заміновані, а позиції укріплені.
Якщо білоруські війська спільно з російськими хочуть досить потужно "отримати по зубах", то можуть спробувати цю агресивну авантюру,
– наголосив він.
Настрої серед білоруських військових
Мусієнко зазначив, що за наявною інформацією з різних джерел, білоруська армія не в захваті від перспективи бути втягнутою у війну.
Білоруські офіцери висловлюють досить серйозну незгоду з тим, що їх потенційно можуть залучати до війни проти України. Серед білоруських військових не спостерігається великої активності й підтримки агресивного вторгнення в Україну,
– сказав Мусієнко.
Яке головне завдання України
Як зазначив керівник Центру військово-правових досліджень, своєю заявою про створення "спільного з Росією угруповання військ" Лукашенко де-юре визнав те, що вже було де-факто.
"Білоруське та російське командування і раніше діяло заодно – з самого початку повномасштабного вторгнення російських військ, зокрема з Білорусі, і навіть раніше. Тобто фактично це нічого не змінює", – сказав Мусієнко.
Читайте також 12 людей загинули внаслідок терористичної атаки Росії, понад 80 поранено
За словами військового експерта, головне завдання, яке стоїть перед Україною, – моніторити ситуацію з перекиданням російських військ на територію Білорусі. Він нагадав, що Росія відправляє в Білорусь 20 тисяч мобілізованих.
Однак поки що перекидання великої кількості мобілізованих з Росії чи інших військових, які б створювали ударне угруповання на території Білорусі, не спостерігається,
– зазначив Мусієнко.
Олександр Мусієнко розповів про ймовірність наступу з Білорусі: дивіться відео
Чи готується Білорусь до нападу на Україну: коротко
- Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що готувався до війни не один десяток років. Тому його країна "готова захищатися".
- Російський правозахисник Марк Фейгін припустив, що білоруський диктатор своєю гнівною риторикою на адресу України прикриває свою бездіяльність та небажання вступати у війну.
- У Головному управлінні розвідки розповіли, що під час зустрічей Путіна та Лукашенка Білорусь намагаються схилити до участі у відкритій війні. Білоруський диктатор готовий віддати Росії всі сили, які має, аби тільки не вступати у відкриту війну проти України.