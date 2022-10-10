Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, своими заявлениями белорусские власти пытаются держать Киев в напряжении.
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Чего добиваются Лукашенко и Путин
А создание так называемой "общей региональной группировки войск" – это попытка повлиять на ситуацию на фронте в Украине.
Это попытки растянуть украинские силы. Причем очень неудачны, ведь такие попытки мы наблюдаем с мая. Беларусь систематически проводит военные учения у границ с Украиной,
– отметил Мусиенко.
Ситуация на украинско-белорусской границе
Военный эксперт отметил, что на границе с Беларусью украинские войска находятся вместе с пограничниками и нацгвардейцами. Все пути из Беларуси заминированы, а позиции укреплены.
Если белорусские войска совместно с русскими хотят достаточно мощно "получить по зубам", то могут попробовать эту агрессивную авантюру.
– подчеркнул он.
Настроения среди белорусских военных
Мусиенко отметил, что по имеющейся информации из разных источников, белорусская армия не в восторге от перспективы быть вовлеченной в войну.
Белорусские офицеры выражают серьезное несогласие с тем, что их потенциально могут привлекать к войне против Украины. Среди белорусских военных не наблюдается большой активности и поддержки агрессивного вторжения в Украину,
– сказал Мусиенко.
Какая главная задача Украины
Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований, своим заявлением о создании "совместной с Россией группировки войск" Лукашенко де-юре признал то, что уже было де-факто.
"Белорусское и российское командование по-прежнему действовало заодно – с самого начала полномасштабного вторжения российских войск, в том числе из Беларуси, и даже раньше. То есть фактически это ничего не меняет", – сказал Мусиенко.
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По словам военного эксперта, главная задача, стоящая перед Украиной, – мониторить ситуацию с перекидыванием российских войск на территорию Беларуси. Он напомнил, что Россия отправляет в Беларусь 20 тысяч мобилизованных.
Однако пока перекидывание большого количества мобилизованных из России или других военных, которые создавали бы ударную группировку на территории Беларуси, не наблюдается,
– отметил Мусиенко.
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Готовится ли Беларусь к нападению на Украину: коротко
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готовился к войне не один десяток лет. Поэтому его страна "готова защищаться".
- Российский правозащитник Марк Фейгин предположил, что белорусский диктатор своей гневной риторикой в адрес Украины прикрывает свое бездействие и нежелание вступать в войну.
- В Главном управлении разведки рассказали, что во время встреч Путина и Лукашенко Беларусь пытаются склонить к участию в открытой войне. Белорусский диктатор готов отдать России все силы, которые только бы не вступать в открытую войну против Украины.