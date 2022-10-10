Такое решение Путин и Лукашенко приняли по итогам встречи после неформального саммита Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге. Об этом пишут российские СМИ.

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Создание русско-белорусского войска

Лукашенко заявил, что российско-белорусское войско начало формироваться еще несколько дней назад. Самопровозглашенный президент "обосновал" все так: "В связи с обострением на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки РФ и Республики Беларусь".

Интересно, что основа военной группировки – именно вооруженные силы Беларуси. Лукашенко убежден, что для его страны вроде бы существует какая-то угроза.

Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем привлекать группировку союзного государства,

– цинично заявил президент Беларуси.

Также на территории Беларуси планируется разместить российских военных. И это не будет тысяча человек, заявил Лукашенко.

Обратите внимание! Накануне Лукашенко цинично пригрозил Украине после взрывов на Крымском мосту.

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Очередные выдумки властей Беларуси

Глава пограничного комитета Беларуси пожаловался, что наши защитники взорвали практически все пограничные мосты и заминировали дороги.

Накануне в Минске снова придумали "планирование удара" по Беларуси. Затем вызвали нашего посла и вручили ему ноту.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что эти заявления не соответствуют действительности. Также предположили, что такие сообщения от белорусских властей могут быть частью плана России по провокациям и дальнейшему обвинению нашего государства.

Важно! Ранее Лукашенко, наконец, признал, что Беларусь принимает участие в войне против Украины.

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