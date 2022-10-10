Нові заяви білоруського диктатора свідчать про посилення тиску на нього з боку Росії. Таку думку 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

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"Москва змусила Лукашенка діяти"

За словами Фейгіна, Алєксандр Лукашенко пручається, як може. Самопроголошений президент Білорусі не хоче, аби його війська безпосередньо брали участь у війні проти України.

Аргументи, які Лукашенко наводив Путіну, давали йому можливість для маневру. Однак зараз йому стало складніше. Чому він істерить з приводу "вторгнення" України в Білорусь? Усе тому, що його "поставили раком", Москва змусила його діяти,

– зазначив російський правозахисник.

Що означають заяви білоруського диктатора щодо України

На думку Фейгіна, білоруський диктатор все ще намагається створювати видимість діяльності перед Путіним.

Своїми заявами Лукашенко компенсує безпосереднє вторгнення на територію України Збройних Сил Білорусі. Тобто цією гнівною риторикою він намагається прикрити свою бездіяльність,

– сказав правозахисник.

Який ультиматум Москва могла поставити Лукашенку

Однак важко сказати, як довго ще самопроголошений президент Білорусі буде здатний опиратися тиску Путіна.

Можливо, Москва поставила йому ультиматум: або ти вводиш війська в Україну, або ми підшукаємо іншого керівника Білорусі під нашим протекторатом. Я думаю, що Лукашенко перебуває саме у такій позиції,

– зазначив Фейгін.

При цьому участь білоруської армії у війні потягне за собою дуже негативні наслідки для Лукашенка.

"Якщо він сам почне бойові дії, то шансів зберегтися йому особисто буде набагато менше, ніж якщо він би все-таки ухилився від участі у війні", – зауважив Фейгін.

"Війна розширюється силами Москви"

Правозахисник вважає, що розмови про те, що Білорусь може бути втягнута у війну, мають ще одну ціль.

Це провокація, щоб Польща, Литва чи Румунія теж були втягнені у війну зі свого боку. Війна розширюється силами Москви. Кремль зацікавлений в тому, щоб у загальному хаосі він залишився не один,

– сказав Фейгін.

Якою може бути відповідь НАТО

Він додав, що частково наміри Москви стримує те, що Лукашенко демонструє нерішучість. Та й країни НАТО попереджають, що буде у випадку, якщо зона конфлікту буде розширюватися.

"Там, де є зона інтересів альянсу чи його союзників – Грузії, Молдови та України, обов'язково буде межа, коли НАТО не зможе залишатися осторонь", – сказав Фейгін.

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Він додав, що така червона межа є й стосовно України.

Якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні, я впевнений, що війська НАТО зважаться увійти на територію України,

– сказав російський правозахисник.

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