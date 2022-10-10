У Москві хочуть перехопити військову ініціативу й досягнути дві ключові цілі на "Білоруському напрямку". Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Плани Путіна

За його словами, Путін намагатиметься скористатися хитким положенням Білорусі й захоче "продавити" участь країни у війні проти України, але поки у нього немає "суперможливостей, щоб дуже швидко це зробити".

"Вони ждуть, щоб підмерзли болота, щоб могли проїхати танки. Наші ЗСУ до цього готові. На них стільки "сюрпризів" чекають, що вони горітимуть, як новорічні вогники. Якщо росіяни підуть у білоруській формі, а це ідея Путіна, чи навіть якщо білоруси підуть – вони будуть просто "жареними дерунами", – переконаний політолог.

На його думку, на "Білоруському напрямку" наразі ситуація "прогнозована".

Ми так само розуміємо дві їхні цілі: це Київ і Рівненська АЕС – це прямо те, що їх дуже сильно хвилює. Путін хоче повторити захоплення Енергодара – нам це зрозуміло, ми це зчитуємо, ми підготовлені,

– вказав Давидюк.

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Суб'єктність Білорусі

Експерт зазначив, що самоназваний президент Білорусі Алєксандр Лукашенко на сьогодні повністю підконтрольний Кремлю.

Я думаю, що Лукашенко – це "кнопка", але вже не путінська. Лукашенко пів війни бігав й намагався європейцям продатись – ніхто не захотів гарантувати йому, що він залишиться при владі й ніхто не гарантував його гроші. Він пішов до китайців, а китайцям Путін "кнопка", тому Лукашенку вигідніше "продаватись" під сильнішого,

– пояснив оглядач.

Він переконаний, що Лукашенко боїться залишитися самим без Путіна, позаяк "впаде" вслід за ним.

"Він у це вірить, вся його гримаса це показує. Але він не хоче сидіти з ним на одній лаві підсудних, чи бути вбитим у своєму кабінеті, тому він всіляко намагається "відігратися" й "відійти". Також він має під боком кровного ворога, а ми це точно не пробачимо – ні росіянам, ні білорусам", – додав Давидюк.

На його думку, Білорусь намагається зберегти свою суб'єктність, але й надалі буде "в заручниках" Москви й слугуватиме плацдармом для Росії.

"Білоруси нічого не хочуть. Але те, що росіян можуть переодягти у білоруську форму – допускаю й будуть використовувати країну як плацдарм. Лукашенко намагатиметься стати для Путіна гібридним тіньовим партнером. У Кремлі розуміють, що ніхто зараз не хоче вписуватись у цю авантюру й всіх зараз насильно у це втягуватимуть", – додав експерт.

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Чого очікувати Україні

Оглядач запевнив, що на сьогодні загроза для північних регіонів України з території Білорусі все ще актуальна.

Києву рано розслаблятися, як і Півночі України. Насправді фронт теж може змінитися. Зірвавши Кримський міст, вони теж не зможуть забезпечувати постачання мастила, зброї, техніки та амуніції. Зрозуміло, що у Росії назбирають 200 – 300 тисяч людей і намагатимуться "заходити" з Півночі. Плюс це теж намагання нас розконцентрувати й розірвати сили,

– зауважив політолог.

За його словами, з липня росіяни не зробили "жодного хитрого кроку", тому очікувати на якісь нестандартні рішення наразі не потрібно.

"Путін лякає ядерною зброєю – потім відступає, оголосив мобілізацію – у результаті напівмобілізація, залякує захопити міста-мільйонники – відступає на Харківщині, далі наші розбивають Кримський міст тощо", – підкреслив експерт.

На його думку, військова ініціатива на сьогодні на стороні України.

"Я не бачу зараз у росіян військової ініціативи – вони намагаються її перехопити. Награвання білоруського фронту – це спроба створити військову ініціативу, змусити нас їх наздоганяти. ЗСУ так натренувалися за ці пів року, що їх Путін "зупинятиме" під Ростовом", – резюмував Давидюк.

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