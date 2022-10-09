Фінансові, матеріально-технічні та політичні проблеми, пов'язані з підтримкою мобілізаційного процесу в Росії, продовжують підживлювати суспільне розшарування всередині Росії та критику уряду.

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Проблеми росіян через мобілізацію

Масштабне скорочення кількості російських чоловіків працездатного віку (через мобілізацію чи втечу) залишило дірки на посадах, які вони займали раніше. Все дійшло до того, що:

Мінприроди Росії запропонувало звільнити від мобілізації збирачів сміття та водіїв сміттєвозів.

Російські спортивні центри звернулися до влади з проханням звільнення від мобілізації тренерів та інструкторів, оскільки мобілізація поширюється на 70% чоловіків, зайнятих у цій галузі.

Матері маленьких дітей, які залишилися самі після мобілізації чоловіків, не мають можливості працювати й, відповідно, забезпечувати потреби сім'ї.

Російське джерело повідомило, що так звана Ліберально-демократична партія підготувала законопроєкт, який дозволяє скорочення робочого дня для матерів з мобілізованими чоловіками до 35 години на тиждень при колишніх окладах.

Російська влада, схоже, визнала і спробувала розв'язати проблему нестачі робочої сили, викликану мобілізацією. В деяких районах Росії місцева влада намагається реалізувати мобілізаційні плани із залученням безробітних призовного віку.

Проте економічні прогалини, що утворилися внаслідок раптового звільнення частини російської робочої сили, швидше за все, продовжуватимуть створювати ускладнення,

– мовиться у повідомленні.

Багато регіонів заявили, що не зможуть самостійно фінансувати мобілізацію, зокрема виплати. Немає коштів й на те, щоб самостійно забезпечити всіх мобілізованих необхідним спорядженням.

Поведінка мобілізованих залишає бажати кращого

Погана поведінка призовників, доставлених на тренувальні полігони, обурила довколишні громади. Зокрема жителі Муліно скаржаться на те, що мобілізовані, спрямовані на місцевий полігон, сильно п'ють та гуляють. Оскільки такі скарги почастішали, губернатору Нижнього Новгорода довелось заборонити продаж алкоголю під час мобілізації у селищі.

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