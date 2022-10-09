Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко, повідомляє 24 канал. За його словами, лінії працюють в штатному режимі. Ніяких збоїв немає, але тенденція до збільшення дзвінків є.

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Росіяни телефонують на гарячу лінію, щоб здатися в полон

Матвієнко розповів, що станом на 8 жовтня на гарячу лінію "Хочу жить" зателефонували понад 2,5 тисячі людей. Проєкт стартував 18 вересня. Тобто таку кількість звернень фахівці отримали менше ніж за місяць.

До нас телефонують як військовослужбовці, так і потенційно мобілізовані, так і їхні родини. Тобто абсолютно різні дзвінки. Якщо вони до нас додзвонилися, то значить вони зателефонували по правильному номеру, де їм надасться інформація, алгоритм здачі в полон,

– зауважив речник проєкту.

Він додав, що росіянам, які не хочуть воювати необхідно:

Зареєструватися та залишити інформацію про себе в чат-боті "Хочу жить", також це можна зробити за номером гарячої лінії. Це попередня здача в полон.

Коли військовослужбовець опиняється на території України, то він ще раз повинен зателефонувати на телефон гарячої лінії. Оператори зберуть всю необхідну інформацію про його місце перебування, після чого українські спеціалісти забезпечать безпечний вихід.

"Україна гарантує зі свого боку, враховуючи те, що Росія посилила покарання, що всі військовослужбовці, які добровільно здаються в полон, оформлюються Україною, як ті, що були взяті в полон в бою. Тобто це гарантує збереження всіх пільг та виплат, згідно із законодавством Російської Федерації, а також допоможе уникнути переслідувань", – пояснив Матвієнко.

Він наголосив, що Україна неухильно виконує всі Женевські конвенції, що стосуються поводження з військовополоненими, зокрема вони отримують:

триразове харчування,

медичну допомогу,

регулярні дзвінки до рідних та близьких,

юридичну підтримку від міжнародних організацій,

одяг, якщо він необхідний,

можливість працювати, тобто частково піти на самозабезпечення.

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Напередодні українська розвідка повідомила, що серед росіян стрімко зростає незадоволення через оголошену мобілізацію. Зокрема, на пункті збору в Бурятії новоприбулі з'ясували, що теплих речей взагалі немає. Тож односельцям довелося терміново збирати "гуманітарну допомогу".

Окрім цього, наприкінці вересня в соцмережах оприлюднили відео, де російським військовим радять терміново запастися прокладками та тампонами. Окупантів запевняли, що ці засоби чудово підійдуть для зупинки кровотечі, адже аптечки ніхто видавати не буде.

Згодом загарбникам порадили бинтувати рани лавашем. Деякі російські командири переконані, що турнікети військовим не потрібні, адже вони буцімто можуть не врятувати, а нашкодити.

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