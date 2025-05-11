Про це пише 24 Канал з посиланням на Axios. Зустріч Зеленського та Путіна може відбутися вперше за весь час війни.

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Україна очікує на зустріч президентів

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що поїде до Туреччини 15 травня. Він рішуче готовий до переговорів з Владіміром Путіним, тож дотримається обіцянки. Президент хоче "обговорити «необхідну основу для дипломатії", щоб було можливо закінчити війну в Україні.

Неназваний український посадовець зазначив, що Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо російський диктатор не оголосить тимчасове перемир'я 12 травня. Хоча українська сторона дуже на це сподівається та разом з партнерами висуває таку вимогу.

Минулого тижня про "30-денне безумовне припинення вогню" між Росією та Україною говорив Дональд Трамп. Цю пропозицію від США Україна підтримала ще 11 березня. Росії американський лідер пригрозив санкціями, якщо її військові не будуть дотримуватися перемир'я.

10 травня під час зустрічі в Києві очільники європейських країн мали телефонну розмову з Дональдом Трампом. Тоді вони запевнили президента США, що коли буде досягнуто угоди про припинення вогню, Україна розпочне прямі мирні переговори з Росією.

Трамп наголосив, що якщо Україна візьме участь у цих переговорах, вона зможе визначити, чи можлива подальша мирна угода.

Якщо ні, Європа та США знатимуть, що відбувається, і відреагують відповідно, додав він.