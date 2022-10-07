Алтай – це доволі красива земля, де є багато гарних лісів, гір та озер. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Як люди в Росії ховаються від мобілізації

За словами співрозмовника, у цьому регіоні люди пішли собі на гриби або ягоди, на полювання чи роболовлю. "Вибачте за вираз, але хр*н ти там когось знайдеш", – жартує Ігор Яковенко.

Така ж сама ситуація і в Якутії, яка слідом за Чечнею відмовилась проводити мобілізацію. Адже дуже багато людей з цього регіону загинули на окупаційній війні проти України.

Я дуже добре знаю Якутію, зокрема її південні частини. Це величезна територія, яка становить ледь не половину Європи. Чи й більше. Іди туди шукай цього якута, який пішов і займається своїми справами,

– пояснює журналіст.

Він також відзначив, що в цей самий час пропагандисти в Росії кричать, що варто продовжувати мобілізацію, аби "захопити всю Україну". Та багато людей цього не хочуть, адже розуміють, чим закінчується ця мобілізація.

Ігор Яковенко про мобілізацію та війну: дивіться відео

Провал мобілізації в Якутії

Як повідомили місцеві ЗМІ, військовий комісар республіки Якутія заявив, буцімто в межах мобілізації до лав російської армії з регіону не призвали жодного чоловіка.

Він також запевнив, що військкомати лише надсилають повістки та актуалізують дані про військовозобов'язаних громадян. До речі, чисельність населення Алтаю становить 221 559 осіб.

Республіка Алтай у Росії: карта