Таким чином, чоловіки в Алтаї відмовилися від мобілізації. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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В Алтаї не вдалося призвати чоловіків

За словами військового комісара республіки, наразі у рамках часткової мобілізації не призвали жодного чоловіка. Військкомати лише надсилають повістки та актуалізують дані про військовозобов'язаних громадян.

До речі, чисельність населення Алтаю становить 221 559 осіб.

У Росії влаштовують облави на чоловіків

Як розповідали у Генштабі ЗСУ, часткова мобілізація фактично "поглинає" невеличкі населені пункти віддалених регіонів Росії. Так, призов відбувається методом облав, практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати.

Втім, у Москві навіть на половину не виконали план відмобілізування. Він становить по районах менше ніж 0,2% населення.

Нагадаємо, що у Міноборони Росії стверджують, що до Збройних сил прибули понад 200 тисяч осіб. А навчання мобілізованих росіян триває на 80 полігонах та у 6 навчальних центрах.

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