Про це 24 каналу розповів підприємець Денис Довгополий. Він зауважив, що чимало росіян звільнилися із заводів через побоювання, що керівництво може вручити їм повістки.
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Скільки росіян втекли з країни
Довгополий зазначив, що мобілізація в Росії певним чином впливає на її економіку. По-перше, 300 тисяч людей "піде в мінус" від економічно активного населення країни-агресорки.
По-друге, за різними оцінками, від 900 тисяч до 1,5 мільйона москалів покинули країну. І це теж економічно активне населення,
– сказав підприємець.
Крім того, зауважив він, за оцінками економістів, приблизно 800 тисяч людей звільнилися із заводів через побоювання, що керівництво може вручити їм повістки. А до 5 мільйонів людей із тих же причин змінили місце проживання.
Як мобілізація вплинула на економіку Росії та які спричинила проблеми: дивіться відео
Які проблеми виникли у Росії
Довгополий зауважив, що колапс і хаос, які виникли, дуже потужно позначилися на роботі парків, що займаються постачанням продовольства з європейської частини країни до ізольованих регіонів.
Залізничники теж потрапили під призов. Є надія, що там буде невеликий колапс,
– зазначив він.
За словами підприємця, цьогоріч Росія зараз має гарний урожай на додаток до того зерна, яке вкрала в Україні. Оскільки територія країни-агресорки є доволі великою, то логістика для неї стає болісним питанням. Тому в деяких регіонах може виникнути ситуація, коли людям не буде чого їсти.
Мобілізація в Росії: що відомо
- Вранці 21 вересня Владімір Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.
- Натомість російські ЗМІ повідомляють, що до лав окупаційного війська планують призвати 1 мільйон людей. Про це нібито йдеться у сьомому таємному пункті указу Путіна. Хоча влада Росії це заперечує.
- Громадяни Росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.
- У Білгородській області сотні мобілізованих поскаржилися на "скотські умови" і таке ж ставлення офіцерів. Крім того, їм не дають жодного матеріального забезпечення, а у більшості немає бронежилетів та касок.