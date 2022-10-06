Про це 24 каналу розповів підприємець Денис Довгополий. Він зауважив, що чимало росіян звільнилися із заводів через побоювання, що керівництво може вручити їм повістки.

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Скільки росіян втекли з країни

Довгополий зазначив, що мобілізація в Росії певним чином впливає на її економіку. По-перше, 300 тисяч людей "піде в мінус" від економічно активного населення країни-агресорки.

По-друге, за різними оцінками, від 900 тисяч до 1,5 мільйона москалів покинули країну. І це теж економічно активне населення,

– сказав підприємець.

Крім того, зауважив він, за оцінками економістів, приблизно 800 тисяч людей звільнилися із заводів через побоювання, що керівництво може вручити їм повістки. А до 5 мільйонів людей із тих же причин змінили місце проживання.

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Які проблеми виникли у Росії

Довгополий зауважив, що колапс і хаос, які виникли, дуже потужно позначилися на роботі парків, що займаються постачанням продовольства з європейської частини країни до ізольованих регіонів.

Залізничники теж потрапили під призов. Є надія, що там буде невеликий колапс,

– зазначив він.

За словами підприємця, цьогоріч Росія зараз має гарний урожай на додаток до того зерна, яке вкрала в Україні. Оскільки територія країни-агресорки є доволі великою, то логістика для неї стає болісним питанням. Тому в деяких регіонах може виникнути ситуація, коли людям не буде чого їсти.

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