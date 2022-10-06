Об этом 24 каналу рассказал предприниматель Денис Долгополый. Он отметил, что многие россияне уволились с заводов из-за опасений, что руководство может вручить им повестки.
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Сколько россиян сбежали из страны
Долгополый отметил, что мобилизация в России влияет на ее экономику. Во-первых, 300 тысяч человек "уйдет в минус" из экономически активного населения страны-агрессора.
Во-вторых, по разным оценкам, от 900 тысяч до 1,5 миллиона москалей покинули страну. И это тоже экономически активное население,
– сказал предприниматель.
Кроме того, отметил он, по оценкам экономистов, примерно 800 тысяч человек уволились с заводов из-за опасений, что руководство может вручить им повестки. А до 5 миллионов человек по тем же причинам сменили место жительства.
Как мобилизация повлияла на экономику России и какие вызвала проблемы: смотрите видео
Какие проблемы возникли в России
Долгополый отметил, что возникшие коллапс и хаос очень мощно сказались на работе парков, занимающихся поставкой продовольствия из европейской части страны в изолированные регионы.
Железнодорожники тоже попали под призыв. Есть надежда, что там будет небольшой коллапс,
– отметил он.
По словам предпринимателя, в этом году у России сейчас хороший урожай в дополнение к тому зерну, которое она украла в Украине. Поскольку территория страны-агрессора достаточно велика, то логистика для нее становится болезненным вопросом. Поэтому в некоторых регионах может возникнуть ситуация, когда людям нечего будет есть.
Мобилизация в России: что известно
- Утром 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.
- В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа Путина. Хотя власти России это отрицают.
- Граждане России негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.
- В Белгородской области сотни мобилизованных пожаловались на "скотские условия" и такое же отношение офицеров. Кроме того, им не дают никакого материального обеспечения, а у большинства нет бронежилетов и касок.