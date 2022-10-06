Об этом 24 каналу рассказал предприниматель Денис Долгополый. Он отметил, что многие россияне уволились с заводов из-за опасений, что руководство может вручить им повестки.

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Долгополый отметил, что мобилизация в России влияет на ее экономику. Во-первых, 300 тысяч человек "уйдет в минус" из экономически активного населения страны-агрессора.

Во-вторых, по разным оценкам, от 900 тысяч до 1,5 миллиона москалей покинули страну. И это тоже экономически активное население,

– сказал предприниматель.

Кроме того, отметил он, по оценкам экономистов, примерно 800 тысяч человек уволились с заводов из-за опасений, что руководство может вручить им повестки. А до 5 миллионов человек по тем же причинам сменили место жительства.

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Долгополый отметил, что возникшие коллапс и хаос очень мощно сказались на работе парков, занимающихся поставкой продовольствия из европейской части страны в изолированные регионы.

Железнодорожники тоже попали под призыв. Есть надежда, что там будет небольшой коллапс,

– отметил он.

По словам предпринимателя, в этом году у России сейчас хороший урожай в дополнение к тому зерну, которое она украла в Украине. Поскольку территория страны-агрессора достаточно велика, то логистика для нее становится болезненным вопросом. Поэтому в некоторых регионах может возникнуть ситуация, когда людям нечего будет есть.

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