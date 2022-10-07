Алтай – довольно красивая земля, где есть много красивых лесов, гор и озер. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Как люди в России прячутся от мобилизации

По словам собеседника, в этом регионе люди пошли себе на грибы или ягоды, на охоту или на работу. "Извините за выражение, но хр*н ты там кого найдешь", – шутит Игорь Яковенко.

Такая же ситуация и в Якутии, которая вслед за Чечней отказалась проводить мобилизацию. Ведь очень многие из этого региона погибли на оккупационной войне против Украины.

Я очень хорошо знаю Якутию, в частности, ее южные части. Это огромная территория, которая составляет почти половину Европы. Или больше. Иди туда ищи этого якута, который ушел и занимается своими делами,

– объясняет журналист.

Он также отметил, что в это же время пропагандисты в России кричат, что следует продолжать мобилизацию, чтобы "захватить всю Украину". Но многие этого не хотят, ведь понимают, чем заканчивается эта мобилизация.

Игорь Яковенко о мобилизации и войне: смотрите видео

Провал мобилизации в Якутии

Как сообщили местные СМИ, военный комиссар республики Якутия заявил, что в рамках мобилизации в ряды российской армии из региона не призвали ни одного мужчину .

Он также заверил, что военкоматы только посылают повестки и актуализируют данные о военнообязанных гражданах. Кстати, численность населения Алтая составляет 221559 человек.

Республика Алтай в России: карта