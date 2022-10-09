Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, сообщает 24 канал. По его словам, линии работают в штатном режиме. Никаких сбоев нет, но тенденция к увеличению звонков есть.
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Россияне звонят на горячую линию, чтобы сдаться в плен
Матвиенко рассказал, что по состоянию на 8 октября на горячую линию "Хочу жить" позвонили более 2,5 тысяч человек. Проект стартовал 18 сентября. То есть такое количество обращений специалисты получили менее чем за месяц.
К нам звонят по телефону как военнослужащие, так и потенциально мобилизованные, так и их семьи. То есть совершенно разные звонки. Если они до нас дозвонились, значит они позвонили по правильному номеру, где им предоставится информация, алгоритм сдачи в плен,
– заметил представитель проекта.
Он добавил, что россиянам, которые не хотят воевать, необходимо:
- Зарегистрироваться и оставить информацию о себе в чат-боте "Хочу жить", также это можно сделать по номеру горячей линии. Это предварительная сдача в плен.
- Когда военнослужащий оказывается на территории Украины, он еще раз должен позвонить по телефону горячей линии. Операторы соберут всю необходимую информацию о его местонахождении, после чего украинские специалисты обеспечат безопасный выход.
"Украина гарантирует со своей стороны, учитывая то, что Россия усилила наказание, что все военнослужащие, добровольно сдающиеся в плен, оформляются Украиной, как те, что были взяты в плен в бою. То есть это гарантирует сохранение всех льгот и выплат, согласно законодательством Российской Федерации, а также поможет избежать преследований», – объяснил Матвиенко.
Он подчеркнул, что Украина неукоснительно выполняет все Женевские конвенции, касающиеся обращения с военнопленными, в частности они получают:
- трехразовое питание,
- медицинскую помощь,
- регулярные звонки родным и близким,
- юридическую поддержку от международных организаций,
- одежду, если она необходима,
- возможность работать, то есть частично пойти на самообеспечение.
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- Накануне украинская разведка сообщила, что среди россиян стремительно растет недовольство из-за объявленной мобилизации. В частности, на пункте сбора в Бурятии новоприбывшие выяснили, что теплых вещей вообще нет. Так что односельчанам пришлось срочно собирать "гуманитарную помощь".
- Кроме этого, в конце сентября в соцсетях обнародовали видео, где российским военным советуют срочно запастись прокладками и тампонами. Оккупантов уверяли, что эти средства отлично подойдут для остановки кровотечения, ведь аптечки никто выдавать не будет.
- Впоследствии захватчикам посоветовали бинтовать раны лавашем. Некоторые российские командиры убеждены, что турникеты военным не нужны, ведь они могут не спасти, а навредить.
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