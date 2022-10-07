Операция "частичная мобилизация" от Путина продвигается не очень успешно. Мобилизированные солдаты вместо того, чтобы совершенствовать свои военные навыки, тратят время на то, чтобы узнать, как они могут сдаться в плен.

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Более 2 тысяч звонков на горячую линию "Хочу жить"

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала работу проекта "Хочу жить". Это горячая линия, на которую могут позвонить российские мобилизованные, чтобы сдаться.

Россияне не очень охотно идут воевать в Украину. Об этом свидетельствуют более двух тысяч звонков на "горячую линию" проекта "Хочу жить" в первые недели его работы. Спрашивают, как сдаться в плен,

– написала чиновница.

Она подчеркнула, что это правильное решение для российских призывников – не участвовать в войне против нашего государства. Украина гарантирует соблюдение всех норм международного гуманитарного права и будет правильно обращаться с пленными.

Россия насильно доставляет своих граждан в военкоматы

Ранее в Генштабе ВСУ отмечали, что российских мужчин буквально ловят на улицах, чтобы отправить в военкомат. Мобилизация в основном происходит в небольших населенных пунктах и отдаленных регионах страны-оккупанта. Путину нужно свежее "пушечное мясо", потому что россияне вынуждены постоянно отступать на фронте.

В то же время в ГУР рассказали о преувеличении результатов мобилизации в России. Министр обороны Шойгу заявлял, что Россия уже мобилизовала более 200 тысяч граждан. Однако, по данным разведки, эта цифра значительно меньше.

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