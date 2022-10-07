Операція "часткова мобілізація" від Путіна просувається не дуже успішно. Мобілізовані солдати не витрачають час намарно на військову підготовку, а відразу дізнаються, як вони можуть здатись у полон.

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Понад 2 тисячі дзвінків на гарячу лінію "Хочу жити"

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала роботу проєкту "Хочу жити". Це гаряча лінія, на яку можуть подзвонити російські мобілізовані, щоб здатися.

Росіяни не дуже охоче йдуть воювати в Україну. Про це свідчать понад дві тисячі дзвінків на "гарячу лінію" проєкту "Хочу жити" у перші тижні його роботи. Запитують, як здатися в полон,

– написала високопосадовиця.

Вона наголосила, що це правильне рішення для російських призовників – не брати участі у війні проти нашої держави. Україна гарантує дотримання усіх норм міжнародного гуманітарного права та буде належним чином поводитись з полоненими.

Росія силоміць доставляє своїх громадян у військкомати

Раніше у Генштабі ЗСУ зазначали, що російських чоловіків буквально ловлять на вулицях, щоб відправити у військкомат. Мобілізація здебільшого відбувається у невеличких населених пунктах та віддалених регіонах країни-окупантки. Путіну потрібне свіже "гарматне м'ясо", бо росіяни змушені постійно відступати на фронті.

Водночас у ГУР розповіли про перебільшення результатів мобілізації в Росії. Міністр оборони Шойгу заявляв, що Росія вже мобілізувала понад 200 тисяч громадян. Однак, за даними розвідки, ця цифра значно менша.

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