Росія наступала майже по всьому фронту і окупувала село, ЗСУ теж мали успіх: карти ISW 11 травня

Російській армії вдалося просунутися на деяких напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
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Огляд фронту 10 – 11 травня
- 11 травня ЗСУ продовжили наземні атаки в Курській області.
- Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність на Бєлгородщині 11 травня.
- Не повідомлялося також про наземну активність на півночі Сумської області.
- Російські війська нещодавно просунулися на Харківському напрямку на північ від Вовчанська.
- Окупанти продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтверджених просувань немає. 10 – 11 травня росіяни атакували поблизу Кіндрашівки, Малої Шапківки, Синьківки, Кам'янки, Глушківки.
- Російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Борової, успіхів не досягли. Атаки здійснювали поблизу Загризового, Копанок, Чернещини.
- Загарбники також продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку, підтверджених просувань немає. Також були зафіксовані поблизу Зеленої Долини, Нового, Ольгівки, Рідкодуба, Липового, Ямполівки, Колодязів та Греківки.
- 11 травня ворожі війська безуспішно продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку. Вони атакували поблизу Григорівки та Білогорівки.
- Ворог також продовжив наступати на Часовоярському напрямку, також безуспішно. Російські атаки були зафіксовані біля самого Часового Яру, Новомаркового, Оріхово-Василівки, у напрямку Майського, Озарянівки, Білої Гори та Предтечиного.
- ЗСУ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 травня, свідчать про те, що сталося це на північ від Дружби. Водночас росіяни атакували поблизу Торецька, Диліївки, Дружби, Щербинівки, Романівки, Нової Полтавки, Старої Миколаївки, Малинівки, Олександрополя, Водяного Другого, у напрямку Зорі.
Яка ситуація на фронті / Карти ISW
- 11 травня Росія наступала на Покровському напрямку, але безуспішно. Окупанти атакували поблизу Мирного, Миролюбівки, Лисівки, Даченського, Звірового, Котлиного та Удачного.
- На Новопавлівському напрямках тривають інтенсивні бої – по 30 разів на день. На жаль, російські війська нещодавно просунулися там. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 травня, свідчать про просування ворога на південь та захід від Новоолександрівки – ймовірно, він захопив населений пункт. Атаки тривали поблизу Новоолександрівки, Новосергіївки, Котлярівки, Преображенки, Троїцького.
- Російські війська продовжили наступальні операції на Курахівському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Костянтинополя, Андріївки, Багатира та Олексіївки 10 та 11 травня.
- Ворог безуспішно наступав і на Великоновосілківському напрямку поблизу Веселого, Вільного Поля, Привільного, Шевченка, Новосілки та Новополя. Росіяни повідомляли про контратаку ЗСУ у напрямку Великої Новосілки.
- Окупанти продовжили наступальні операції у західній Запорізькій області – просування немає. Атаки велися поблизу Малої Токмачки, Степового, Малих Щербаків, Щербаків і Кам'янського, у напрямку Новоданилівки.
- 11 травня росіяни також провели обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.