Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Раніше повідомлялось про те, що в Росії все більше говорять про слабкість Путіна, і вже є претенденти на "царство".

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Путін не прибере Шойгу

Яковенко зазначив, що Путін не допустить того, щоб Шойгу вистрілив собі в голову й навіть може не відправити його у відставку.

Це гучний скандал, тож він прибереже Шойгу,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Головний процес – на фронті

Він продовжив, що головний процес – на фронті. Україна береже свою армію і не кидає військових стрімголов звільняти свої території. Деокупація відбувається раціонально, тому, можливо, немає швидкого просування, як нам усім хотілося б. Однак у Росії руйнівні процеси можуть початись зі звільненням хоча б одного з великих міст, як-от Херсон, Донецьк, Луганськ, або взагалі Крим.

"Коли говорять про Лиман тощо, для масового населення Росії це нічого не означає. Ізюм звільнили. Що таке Ізюм? Ніхто не знає. Сушений виноград знаємо, а населений пункт – ні", – наголосив Яковенко.

Звільнення цих територій несумісне з Путіним

Російський опозиційний журналіст додав, що звільнення цих територій буде несумісним з існуванням Путіна, як з президентом Росії. Армія і генералітет зрозуміють, що зараз "підуть під ніж", але не дозволять з собою так поводитись. Тому ті ж самі підрозділи з фронту можуть піти проти влади. Це люди зі зброєю, і можуть бути проблеми.

Путін цією війною заклав під себе величезну міну. Це те, що називається український синдром. Люди, які зазнають поразок, у ротах яких залишається кілька людей, повернуться у Росію, і це буде пальне для громадянської війни. В історії Росії це було, коли з фронту повертались у 1917 році мільйони солдатів, які стали пальним також і для Жовтневого перевороту,

– підкреслив він.

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Розпад Росії

За словами Яковенка, Росія цього не переживе, і це буде третій розпад імперії. Українська армія в цьому допомагати не буде, її головне завдання – звільнити свої території й ослабити російську армію, аби в майбутньому не повторилась ескалація.

"Треба, щоб Росія розпалась на маленькі частини. У них, певно, залишиться ядерна зброя. Однак цим має займатись світова спільнота, щоб вони не грались своїми небезпечними речами", – підсумував російський опозиційний журналіст.

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