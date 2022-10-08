Про вітання для диктатора повідомляють російські ЗМІ. Тільки от серед тих, хто надіслав відання Путіну – не так багато людей. З Китаю, наприклад, диктатор вітань не отримав.

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Хто привітав Путіна

За даними пропагандистських медіа, Владіміра Путіна привітали:

диктатор КНДР Кім Чен Ин;

самопроголошений білоруський президент Алєксандр Лукашенко, який подарував Путіну сертифікат на трактор "Білорус";

президент Нікарагуа Даніель Ортега;

президент Киргизстану Садир Жапаров;

президент Куби Мігель Діас-Канель;

президент Таджикистану Емомалі Рахмон, який передав Путіну піраміду з динь та кавунів;

президент Туреччини Реджеп Ердоган;

президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса;

член президії Боснії й Герцеговини Мілорад Додік.

Також, ймовірно, Путін отримав вітання від лідерів країн СНД, яких диктатор скликав на неформальний саміт. Мабуть, аби забезпечити собі бодай якісь привітання.

Флешмоб "Дід іди"

Поки пропагандисти намагалися зробити ювілей диктатора схожим на святкування днів народжень диктаторів в КНДР, у Росії розпочався цікавий флешмоб із хетштегом "Дід іди".

"Дід іди" у Росії / Фото з соцмереж

Крім цього, з'явився інший хороший флешмоб – спалення портретів Путіна. Таких відео в мережі чимало, однак ми хочемо показати найкраще.

Діду, гори: дивіться відео

Українці ж не лише активно бажали диктатору, щоб це був останній його день народження в житті. На тимчасово окупованих територіях наші громадяни рвали, палили та змивали в унітаз портрети диктатора, який віддав наказ про вбивство українців, який виконують його посіпаки-окупанти.

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